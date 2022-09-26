على مدى 3 أيام.. 520 ألف شخص حضروا السهرات الكبرى لمدينة الرباط

2022-09-26 / 10:33
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القسم الفني

اختتمت فعاليات السهرات الكبرى لمدينة الرباط والمنظمة في إطار الاحتفاء بالرباط عاصمة الثقافة الافريقية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقدم مجموعة من الفنانين الكبار على مدى ثلاث أيام عروضا موسيقية بمنصة OLM السويسي، بحضور 520 ألف شخص.

وتميز الحفل الختامي بتحطيم الرقم القياسي من حيث عدد الحضور الجماهيري، حيث استمتع 200 ألف شخص، بسهرة من إحياء الأسطورة المالية ساليف كايتا، والديفا المغربية سميرة سعيد، بالإضافة إلى مجموعة الفناير والفنان L’Artiste.

حضور جماهيري غفير، يعيد الحياة الثقافية لسابق عهدها كما كانت عليه قبل الجائحة، ويساهم في إنعاش الصناعة الثقافية وتدوير عجلة الاقتصاد.

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