جوائز الدورة 22 للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة

القسم الفني

تم مساء السبت 24 شتنبر الجاري بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ بطنجة الإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز وتنويهات المسابقات الثلاث: مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ومسابقة الأفلام الوثائقية ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة. وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:

الجوائز الرسمية:

أولا، مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:

الجائزة الكبرى: “زنقة كونتاكت” لإسماعيل العراقي.

جائزة لجنة التحكيم: مناصفة بين فيلمي “ميكا” لإسماعيل فروخي و”لو كان يطيحو لحيوط” لحكيم بلعباس.

جائزة الإنتاج: حسن الشاوي عن فيلم “السلعة” من إخراج محمد نصرات.

جائزة الإخراج: نبيل عيوش عن فيلمه “علي صوتك”.

جائزة السيناريو: محمد لمويسي وعبد السلام الكلاعي عن فيلم “أسماك حمراء” من إخراج هذا الأخير.

جائزة الموسيقى الأصلية: إدريس المالومي عن فيلم “فاطمة، السلطانة التي لا تنسى” لمحمد عبد الرحمان التازي.

جائزة المونطاج: إيرين تورني وحكيم بلعباس عن فيلم “لو كان يطيحو لحيوط” لهذا الأخير.

جائزة الصورة: علي بنجلون عن فيلم “حبيبة” من إخراج والده حسن بنجلون.

جائزة الصوت: حمزة فاكر عن فيلم “أناطو” لفاطمة بوبكدي.

جائزة أول دور نسائي: جليلة التلمسي عن فيلم “أسماك حمراء” لعبد السلام الكلاعي.

جائزة ثاني دور نسائي: فاطمة عاطف عن فيلم “زنقة كونتاكت” لإسماعيل العراقي.

جائزة أول دور رجالي: يونس بواب عن فيلم “جبل موسى” لإدريس المريني.

جائزة ثاني دور رجالي: عز العرب الكغاط عن فيلم “ميكا” لإسماعيل فروخي.

جائزة العمل الأول: مناصفة بين فيلمي “بين الأمواج” للهادي أولاد محند و”جرادة مالحة” لإدريس الروخ.

ولم يفت لجنة التحكيم السباعية الأعضاء، برئاسة إدريس أنور وإلى جانبه لحسن زينون ومحمد طروس وبلعيد العكاف وبشرى بولويز وبلال مرميد وثريا ماجدولين، التنويه بالطفل زكريا عنان بطل فيلم “ميكا” لإسماعيل فروخي.

ثانيا، مسابقة الأفلام الوثائقية:

الجائزة الكبرى: “مدرسة الأمل” لمحمد العبودي.

جائزة لجنة التحكيم: مناصفة بين فيلمي “الشيخ ماء العينين، الإمام المجاهد والعالم الرباني” لعز العرب العلوي و”بوليود المغرب” لعبد الإله الجوهري.

ولم يفت لجنة التحكيم الثلاثية الأعضاء، برئاسة داوود أولاد السيد وإلى جانبه عبد الوهاب سبويه ومريم آيت بلحسين، التنويه بفيلمي “لمعلقات” لمريم عدو و”لعزيب” لجواد بابيلي.

ثالثا، مسابقة الأفلام الروائية القصيرة:

الجائزة الكبرى: فيلم “حكاية” لمحمد بوحاري.

جائزة لجنة التحكيم: مناصفة بين فيلمي “أيام الربيع” لعماد بادي و”صمت عايدة” لأحمد المسعودي.

جائزة السيناريو: فيلم “زياد” لياسين المجاهد.

ولم يفت لجنة التحكيم الخماسية الأعضاء، برئاسة ليلى التريكي وإلى جانبها كل من غزلان أسيف وإكرام زايد وبشرى بومراج ومحمد عابد، منح تنويه خاص لفيلم “نجمة مارس 2020” لليلى مسفر.

الجوائز الموازية:

أولا، جوائز الجمعية المغربية لنقاد السينما:

جائزة النقد للفيلم الروائي الطويل: “لو كان يطيحو لحيوط” لحكيم بلعباس.

ولم يفت لجنة التحكيم الثلاثية الأعضاء، المكونة من نور الديم محقق وسليمان الحقيوي وعز الدين الوافي، التنويه بفيلم “أسماء حمراء” لعبد السلام الكلاعي.

جائزة النقد للفيلم الوثائقي: “لمعلقات” لمريم عدو.

ولم يفت لجنة التحكيم الثلاثية الأعضاء، المكونة من عبد النبي دشين ومبارك حسني والعربي واحي، التنويه بفيلمي “بوليود المغرب” لعبد الإله الجوهري و”سنوات العتمة” لحكيم القبابي.

جائزة النقد للفيلم القصير: “خيانة” لسلمى لخماس.

ولم يفت لجنة التحكيم الثلاثية الأعضاء، المكونة من محمد صوف وبوبكر الحيحي والسعيد لبيب، التنويه بفيلم “عايشة” لزكرياء نوري.

ثانيا، جوائز الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب:

جائزة الأندية السينمائية للفيلم الروائي الطويل: فيلم “بين الأمواج” للهادي أولاد محند.

منحت هذه الجائزة لجنة تحكيم ثلاثية الأعضاء مكونة من الجيلالي بوجو وعبد اللطيف الركاني وعبد العالي لخليطي.

جائزة الأندية السينمائية للفيلم الوثائقي: فيلم “مدرسة الأمل” لمحمد العبودي.

منحت هذه الجائزة لجنة تحكيم ثلاثية الأعضاء مكونة من عزيز الأربعي وسناء العلمي وبلال البوغدادي .

جائزة الأندية السينمائية للفيلم القصير: فيلم “حكاية” لمحمد بوحاري.

ولم يفت لجنة التحكيم الثلاثية الأعضاء، المكونة من محمد سعيد الزربوح وخالد المساري وأسامة بدوي، التنويه بفيلم “حبة غبار” لمحمد الزبيري .

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