عائلة الشنا تشكر الملك على عنايته السامية بالفقيدة الحقوقية
هبة بريس
تم اليوم الأحد، تشييع جثمان الراحلة عائشة الشنا، التي وافتها المنية عن عمر يناهز 81 سنة، وذلك بعد معاناة مع المرض.
و في هذا الصدد، أكدت عائلة الراحلة الشنا أن الفقيدة كانت أما استثنائية بكل المقاييس، و كانت شديدة الحرص على غرس قيم المواطنة والأخلاق الحميدة لدى أبنائها.
و أضافت عائلة الشنا أن الراحلة عاشت خلال الفترة الأخيرة حالة صحية صعبة، معربة عن شكرها في هذا السياق للملك محمد السادس، على عنايته الموصولة التي شمل بها الفقيدة طيلة فترة مرضها.
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14 تعليقات
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته
تبنت قضية حساسة في مجتمعنا ودافعت عنها بكل صدق حتى آخر رمق رحمها الله واسكنها الفردوس الأعلى.
الله يرحمها
أللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك يارب انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك
الله يرحمها
اللهم ارحمها وارحم والدينا و موتانا
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها ويغفر لها
رحمها الله رحمة واسعة وغفر لها وأسكنها فسيح جناته والهم اهلها وذويها الصبر والسلوان يارب العالمين وانا لله وانا اليه راجعون
إنا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك
إنا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك
إنا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك
الله يرحمها ويغفر لها
الله يرحمها ويغفر لها
إنا لله وانا اليه راجعون
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك