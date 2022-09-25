ملهى ليلي بعين دياب يستدعي “الشابة وردة” رغم دعمها لعصابة البوليساريو

هبة بريس ـ الدار البيضاء

غضب كبير ذاك الذي عبر عنه مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب استدعاء ملهى ليلي بعين دياب لإحدى الفنانات المعروفة بمواقفها المعادية للوحدة الترابية للمغرب.

و أقدم ملهى ليلي متواجد بالشريط الساحلي للدار البيضاء على استدعاء الفنانة “الشابة وردة” لإحياء سهرة بفضاءاته.

و طالب المئات من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة إلغاء السهرة و وقف التعامل مع الفنانة الجزائرية التي سبق و أساءت لبلادنا و كذا المعروفة بدعمها للتطرف و للعصابات المسلحة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من المنتجعات السياحية بمدن وجدة و فاس و المحمدية سبق و قامت بإلغاء حفلات فنية للمغنية الجزائرية الشابة وردة، وذلك بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر من خلاله قيامها بمساندة الكيان الوهمي المدعو “البوليزاريو”.

و وردة هي مغنية “سهرات ماجنة”، جزائرية الجنسية ولدت في الجزائر في مدينة وهران وهي من أصول فرنسية الأم وجزائرية الأب، و تجاوز عمرها الخمسين سنة.

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