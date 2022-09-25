الأمير مولاي رشيد يترأس الجائزة الكبرى لمباراة القفز على الحواجز

هبة بريس

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الأحد بحلبة الفروسية للمدرسة الملكية للخيالة بتمارة، الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للمباراة الرسمية للقفز على الحواجز.

وأحرز الفارس الغالي بوقاع رفقة الفرس “أ. كيس” لقب الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز (فئة ثلاث نجوم).

وتوج الفارس بوقاع بطلا للمسابقة بعد إجرائه مباراة السد، التي أنهاها بدون خطأ وبتوقيت 36 ثانية و79 / 100.

ولدى وصول صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد إلى حلبة المدرسة الملكية للخيالة بتمارة، وجد سموه في استقباله الجنرال دو بريكاد مفتش الخيالة.

وبعد أن استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد تشكيلة من المدرسة الملكية للخيالة التي أدت التحية، تقدم للسلام على سموه السادة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

كما تقدم للسلام على سموه الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

وتحت تصفيقات الجمهور الغفير، الذي حج بكثافة إلى حلبة الفروسية للمدرسة الملكية للخيالة بتمارة، التحق صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بالمنصة الشرفية، حيث تابع سموه أطوار المسابقة الخاصة بنيل الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز.

وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى، المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى للفائز.

كما سلم سموه الجوائز للفرسان أصحاب المراكز الأربعة الموالية.

وفي نهاية هذا الحفل الرياضي الكبير، أخذت للفرسان المتوجين صورة تذكارية مع صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، ثم قام المتوجون بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بدورة شرفية حول الحلبة.

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