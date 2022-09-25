حافلة أولمبيك أسفي تنجو من حادثة خطيرة بمدخل الدار البيضاء
هبة بريس ـ رياضة
نجا لاعبو و أفراد الطاقم المرافق لفريق أولمبيك أسفي اليوم من حادثة سير خطيرة بمدخل الدار البيضاء.
و كانت حافلة الفريق المسفيوي في طريقها للعاصمة الاقتصادية و على متنها لاعبو و طاقم الفريق قبل أن يتفاجأ سائقها بانقلاب شاحنة نقل البضائع تنقلب أمامه.
الشاحنة و التي كانت تقل كميات كبيرة من البطيخ انقلبت وسط الطريق السيار أمتارا فقط أمام حافلة الفريق المسفيوي.
و لحسن الحظ تفادى سائق الشاحنة الحادثة غير أن الحافلة تعرضت لبعض الخسائر فضلا على الهلع الذي أصاب البعثة.
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المجموع 1 آراء
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11 تعليقات
يجب الانتباه في الطريق وعدم السهو لان الطريق تتطلب اليقظة والإنتباه..
في التأني السلامة وفي العجلة الندامة..
يجب الانتباه للطريق وتطبيق ما جاء في مدونة السير ..
حوادث السير بالكثرة راجع إلى السرعة المفرطة وعدم احترام الاخرين..
يجب فرض قانون جازم لكل من يحرق القانون السير..
نتمنى السلامة للجميع..
الطريق دائما تنادي للموت وعلى مستعملي الطرق الحيطة والحذر..
قلة النوم وتعاطي المخدرات والكحول من بين اسباب حوادث السير..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وتبقى الحوادث في استمرار رغم تثبيت الرادارات..
الحمد لله على السلامة
او ربما هاذا فعل مقصود تجاه فريق اولامبيك اسفي لتحطيم مسيرته الرياضية