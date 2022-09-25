حافلة أولمبيك أسفي تنجو من حادثة خطيرة بمدخل الدار البيضاء

هبة بريس ـ رياضة

نجا لاعبو و أفراد الطاقم المرافق لفريق أولمبيك أسفي اليوم من حادثة سير خطيرة بمدخل الدار البيضاء.

و كانت حافلة الفريق المسفيوي في طريقها للعاصمة الاقتصادية و على متنها لاعبو و طاقم الفريق قبل أن يتفاجأ سائقها بانقلاب شاحنة نقل البضائع تنقلب أمامه.

الشاحنة و التي كانت تقل كميات كبيرة من البطيخ انقلبت وسط الطريق السيار أمتارا فقط أمام حافلة الفريق المسفيوي.

و لحسن الحظ تفادى سائق الشاحنة الحادثة غير أن الحافلة تعرضت لبعض الخسائر فضلا على الهلع الذي أصاب البعثة.

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