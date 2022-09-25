بعد سنتين من التوقف.. مهرجان “ماطا” يحيي تراث الفروسية لقبائل جبالة

هبة بريس – مكتب طنجة

أعلنت الجمعية العلمية العروسية للعمل الاجتماعي والثقافي، عن تنظيم الدورة العاشرة للمهرجان الدولي للفروسية “ماطا” تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس تحت شعار ” ماطا تراث أصيل ورافعة للتنمية الاقتصادية”، وذلك من 30 شتنبر الى 02 أكتوبر بمدشر زنييد قيادة وجماعة أربعاء عياشة دائرة مولاي عبد السلام ابن مشيش إقليم العرائش.

وبحسب بلاغ للجمعية المنظمة، فستفتتح أروقة المعرض مساء يوم الجمعة على الساعة 05 مساء، وتقام سهرة فنية كبرى ليلة السبت ابتداء من الساعة 08 يحييها فنانون كبار الفنان الحر والفنان حوسى 46 ونجوم آخرين.

وأضاف البلاغ، أن المهرجان الدولي سيختتم مساء يوم الاحد، ليعلن عن الفائزين في حلبة السباق الذي تستمر اقصائياته لمدة 03 أيام.

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