فور مغادرته الرجاء.. التونسي البنزرتي يتعاقد مع ناد جزائري

2022-09-25 / 19:41
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هبة بريس ـ رياضة 

لم يتأخر المدرب التونسي فوزي البنزرتي كثيرا في عالم “البطالة التدريبية” و ذلك بعدما وقع مع ناد جديد أياما فقط بعد انفصاله مع الرجاء الرياضي.

و اتفق البنزرتي، شيخ المدربين “التوانسة” على كافة التفاصيل المتعلقة بانضمامه لنادي مولودية الجزائر لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

و سيصل البنزرتي للجزائر بداية الأسبوع للشروع في مهمته الجديدة و التي تأتي مباشرة بعد مغادرته العارضة التقنية لنادي الرجاء الرياضي والذي اختار مواطنه منذر الكبير كخليفة له في منصب المدرب.

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تعليق واحد

  1. يا لطيف ! هاد شنقريحة خانز الريحة تابعنا حتى فالرياضة اللي ما يفهم فيها حتى لعبة

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