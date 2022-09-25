فور مغادرته الرجاء.. التونسي البنزرتي يتعاقد مع ناد جزائري
هبة بريس ـ رياضة
لم يتأخر المدرب التونسي فوزي البنزرتي كثيرا في عالم “البطالة التدريبية” و ذلك بعدما وقع مع ناد جديد أياما فقط بعد انفصاله مع الرجاء الرياضي.
و اتفق البنزرتي، شيخ المدربين “التوانسة” على كافة التفاصيل المتعلقة بانضمامه لنادي مولودية الجزائر لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
و سيصل البنزرتي للجزائر بداية الأسبوع للشروع في مهمته الجديدة و التي تأتي مباشرة بعد مغادرته العارضة التقنية لنادي الرجاء الرياضي والذي اختار مواطنه منذر الكبير كخليفة له في منصب المدرب.
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تعليق واحد
يا لطيف ! هاد شنقريحة خانز الريحة تابعنا حتى فالرياضة اللي ما يفهم فيها حتى لعبة