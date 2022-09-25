بعد دعمها للحكم الذاتي.. التقارب المغربي الهولندي يتجدد بلقاء مسؤولي البلدين

2022-09-25 / 19:34
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تواصل الآلة الديبلوماسية المغربية توغلها في عدد من الدول التي باتت ترتبط و المغرب بعلاقات قوية و صريحة خاصة بعد الخطاب الملكي الأخير الذي اعتبر فيه أن المملكة الشريفة تعتبر الموقف من مغربية الصحراء بمثابة النظارة التي تنظر بها لدول العالم.

و من بين العلاقات التي تقوت في الآونة الأخيرة نجد تلك التي تربط الرباط و أمستردام و التي كللت بموقف هولندا الداعم لمبادرة الحكم الذاتي.

هاته العلاقة توطدت بلقاء مسؤولي البلدين و التي كان آخرها على هامش مشاركة المغرب في أشغال الدورة السابعة و السبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

و خلال هاته الدورة، التقى عزيز أخنوش رئيس الحكومة مع مارك روته رئيس الوزراء الهولندي و تباحثا في عدد من الملفات و المواضيع المشتركة.

كما التقى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج و كذا عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بعدد من كبار مسؤولي هولندا للتباحث في القضايا التي تهم البلدين.

*الصورة من الأرشيف

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تعليق واحد

  1. انا شخصيا افضل علاقات قوية مع هولندا بدل فرنسا.
    شراكات وعلاقات هولندا غير مبنية على الابتزاز كما فرنسا.
    هولندا دولة قوية في البنى التحتية والفلاحة والصناعات التكنولوجية والخدمات والمغرب سيستفيد منها كثيرا .

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