منتخب الباراغوي يصل إشبيلية تأهبا لمواجهة أسود الأطلس

هبة بريس ـ رياضة

حط منتخب الباراغوي الرحال بإسبانيا و بالضبط بمدينة إشبيلية لخوض المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الوطني المغربي.

و وصلت بعثة منتخب الباراغوي لإشبيلية قادمة من النمسا، حيث أجرت مباراة ودية قبل أيام أمام منتخب الإمارات.

و سيواجه الباراغوي نظيره المنتخب المغربي يوم الثلاثاء وديا، بملعب بينيتو فيامارين بداية من الساعة الثامنة ليلا.

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