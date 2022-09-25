منتخب الباراغوي يصل إشبيلية تأهبا لمواجهة أسود الأطلس
هبة بريس ـ رياضة
حط منتخب الباراغوي الرحال بإسبانيا و بالضبط بمدينة إشبيلية لخوض المباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب الوطني المغربي.
و وصلت بعثة منتخب الباراغوي لإشبيلية قادمة من النمسا، حيث أجرت مباراة ودية قبل أيام أمام منتخب الإمارات.
و سيواجه الباراغوي نظيره المنتخب المغربي يوم الثلاثاء وديا، بملعب بينيتو فيامارين بداية من الساعة الثامنة ليلا.
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