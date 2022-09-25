حملة التلقيح الوطنية.. عدد المطعمين يلامس 25 مليونا في المغرب

2022-09-25 / 18:17
15

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بالرغم من الحملات الإشهارية و التواصلية و التحسيسية الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية لحث المغاربة على تلقي جرعات التلقيح، غير أن نسبة الإقبال في الأسابيع الأخيرة تراجعت بشكل كبير.

و شهدت معدلات تلقي التلقيح استقرارا شبه مطلق في بلادنا، حيث لم يعد عدد المطعمين الجدد يتجاوز رقم المئات في اليوم الواحد.

و لحدود الساعة وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا المعتمدة في المغرب لرقم 24 مليون و 904 ألف و 113 شخصا.

أما المطعمين بجرعتين من اللقاح فقد وصل لرقم 23 مليون و 399 ألف و 860 شخص، فيما الجرعة الثالثة تلقاها أزيد من ست ملايين شخص.

و بخصوص الجرعة التعزيزية الرابعة، فرقم المقبلين على تلقيها ضئيل جدا حيث لا يتعدى عددهم 48 ألف و 154 شخصا.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإجازة المهنية..رسوب 154 طالب في مباراة اللغة الفرنسية يسائل الوزارة الوصية

الإجازة المهنية..رسوب 154 طالب في مباراة اللغة الفرنسية يسائل…

2022-09-25 / 17:42
Photo of بنكيران ..الزيادة في الأسعار مشكل ثانوي والغلاء يمكن تحمله

بنكيران ..الزيادة في الأسعار مشكل ثانوي والغلاء يمكن تحمله

2022-09-25 / 16:37
Photo of تسجيل 7 إصابات جديدة دون وفيات بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 7 إصابات جديدة دون وفيات بـ”كورونا” في 24…

2022-09-25 / 15:50
Photo of وجدة .. الحق في الحصول على المعلومة محور لقاء تحسيسي

وجدة .. الحق في الحصول على المعلومة محور لقاء…

2022-09-25 / 15:14
Photo of مهنيو النقل الطرقي .. الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي

مهنيو النقل الطرقي .. الشروع في عملية التسجيل للحصول…

2022-09-25 / 14:11
Photo of أيقونة العمل الإنساني عائشة الشنا في ذمة الله

أيقونة العمل الإنساني عائشة الشنا في ذمة الله

2022-09-25 / 14:01
Photo of اساتذة التعاقد…النظام الجديد لا يستجيب للمطلب الرئيس للأساتذة

اساتذة التعاقد…النظام الجديد لا يستجيب للمطلب الرئيس للأساتذة

2022-09-25 / 13:11
Photo of سعدون ..أريد لفت الانتباه إلى “نضال الشعب الأوكراني”

سعدون ..أريد لفت الانتباه إلى “نضال الشعب الأوكراني”

2022-09-25 / 12:30
Photo of الداخلية تنفي منع النساء من المبيت في فنادق توجد بمدن إقامتهن

الداخلية تنفي منع النساء من المبيت في فنادق توجد…

2022-09-25 / 11:40
Photo of طقس الأحد .. نزول قطرات مطرية محلية

طقس الأحد .. نزول قطرات مطرية محلية

2022-09-25 / 09:08

‫15 تعليقات

  7. لاحولة ولا قوة الا بالله العضلي العظيم
    حسبنا الله ونعم الوكيل في هد المسؤولين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق