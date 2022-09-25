حملة التلقيح الوطنية.. عدد المطعمين يلامس 25 مليونا في المغرب
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بالرغم من الحملات الإشهارية و التواصلية و التحسيسية الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية لحث المغاربة على تلقي جرعات التلقيح، غير أن نسبة الإقبال في الأسابيع الأخيرة تراجعت بشكل كبير.
و شهدت معدلات تلقي التلقيح استقرارا شبه مطلق في بلادنا، حيث لم يعد عدد المطعمين الجدد يتجاوز رقم المئات في اليوم الواحد.
و لحدود الساعة وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا المعتمدة في المغرب لرقم 24 مليون و 904 ألف و 113 شخصا.
أما المطعمين بجرعتين من اللقاح فقد وصل لرقم 23 مليون و 399 ألف و 860 شخص، فيما الجرعة الثالثة تلقاها أزيد من ست ملايين شخص.
و بخصوص الجرعة التعزيزية الرابعة، فرقم المقبلين على تلقيها ضئيل جدا حيث لا يتعدى عددهم 48 ألف و 154 شخصا.
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15 تعليقات
الجرعة الثالثة ضروري 🫡
حسبنا الله ونعمة الوكيل
ماهو مصير الناس الذين اصبحوا معاقين من جراء التلقيح
التلقيح ميزيدش فالعمر وما يحفضش من الموت ومايشفيش من المرض
وخا يكون التلقيح سبب في جعل شعري اشقر منديروش
الله ياخد الحق ..قتلو المناعة دبنادم ..
لاحولة ولا قوة الا بالله العضلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل في هد المسؤولين
درتها غير الله يجيب السلامة وصافي والله يلطف ياربي
ردو بالكم
انتهى الفيروس علاياش اللقاح
بقاتلي الجرعة الخامسة فوقاش نديروها🤔
وايلي وصلتو الجرعة الرابعة
زيرو جرعة الحمد لله
تحية للناس لي ملقحوش
اكبر شمس العشية وقعات ليا هي هاد التلقيح