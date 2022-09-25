بنكيران ..الزيادة في الأسعار مشكل ثانوي والغلاء يمكن تحمله
هبة بريس _ الرباط
من وجهة نظر عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن “الزيادة في الأسعار مشكل مهم ولكنه ثانوي.”
بنكيران قال في لقاء حزبي بمدينة جرسيف، إن الغلاء يمكن تحمله، لكن لا يمكن القبول بالمس بأشياء أخرى مثل تغيير الأساس الشرعي للإرث، والإجهاض، وتفشي المخدرات.
وعاود بنكيران الحديث عن الانتخابات قائلا ” بيع الأصوات فعل شنيع أكثر من أكل الحرام ومن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر”
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32 تعليقات
الله ياخد فيك الحق يا أكبر منافق
أش خاسر والو ولو تكون ماطيشة حتى 20 درهم ما غاديش وصلك الصهد حيث عايش “بيليكي” ألسي عبد الإلاه بنكيران
مسيلمة الكذاب العدالة والتنمية إلى مزبلة التاريخ
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم هاد السيد ما يقدر عليه غير الله نتمنى له الشفاء العاجل .
عاد مسيلمة الكداب إلى الواجهة فمن كان وراء الضريبة على السيارات المعفاة من الضريبة ومن أصلا يمتلك هده السيارات أليس الطبقات الفقيرة وسير الله ياخد فيك الحق
اكبر كذاب بعد مسيلمة عيش في بحبوحة بعد تقاعد 70000 درهم، الخزي لك ايها اللعين
70000 درهم مسيلمة لن تحس بما يعانيه المغاربة.
Akbar wahede tayakole flose lahram c’est toi alghalae yomkino tahamoloho hite alkdabe tatkhod 70000 dh chaque mois vous faites quoi rien bande de voleurs mais chez alah subhanaho anthako hasbiya laho waniema alwakil
طينة من البشر سليط اللسان ولا يدرك أي شيء عن منطق الحقائق كيف تسير. السعر المرتفع يخرب الاقتصاد ويؤدي الى ما يقوله هذا البليد.
لا حول ولا قوة الا بالله،الخطابات ديالو كلها لسمعتها ما تنفهم منها والو فيها لكذوب اكتر من الصح
وضع الثقة في أمثالك لا يمكن تحمله ولا يجوز شرعا ولا يمكن تقبله منطقيا واعتباطيا والسياسة التي مارستها على المغاربة غيرت التفكير واتخاد القرار لديهم واعتزلوا كل من يصعد الى المنبر ويلقي خطابات رنانة لا تمت للواقع بصلة
Bien sûr que la hausse des prix n’a pas un impact sur toi par ce que tu gagne 140.000,00 DH/mois, mais le vrai problème se résume par la continuation de perte des voix.
je te jure que même tu sera le seul candidat pour les prochaines élections que tu ne gagneras jamais (Carte brulée).
tu es devenu comme un nuisible pour la vie politique.