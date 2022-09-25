بنكيران ..الزيادة في الأسعار مشكل ثانوي والغلاء يمكن تحمله

هبة بريس _ الرباط

من وجهة نظر عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن “الزيادة في الأسعار مشكل مهم ولكنه ثانوي.”

بنكيران قال في لقاء حزبي بمدينة جرسيف، إن الغلاء يمكن تحمله، لكن لا يمكن القبول بالمس بأشياء أخرى مثل تغيير الأساس الشرعي للإرث، والإجهاض، وتفشي المخدرات.

وعاود بنكيران الحديث عن الانتخابات قائلا ” بيع الأصوات فعل شنيع أكثر من أكل الحرام ومن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر”

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