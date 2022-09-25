عبد الأله بنكيران

بنكيران ..الزيادة في الأسعار مشكل ثانوي والغلاء يمكن تحمله

2022-09-25 / 16:37
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هبة بريس _ الرباط

من وجهة نظر عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن “الزيادة في الأسعار مشكل مهم ولكنه ثانوي.”

بنكيران قال في لقاء حزبي بمدينة جرسيف، إن الغلاء يمكن تحمله، لكن لا يمكن القبول بالمس بأشياء أخرى مثل تغيير الأساس الشرعي للإرث، والإجهاض، وتفشي المخدرات.

وعاود بنكيران الحديث عن الانتخابات قائلا ” بيع الأصوات فعل شنيع أكثر من أكل الحرام ومن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر”

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‫12 تعليقات

  3. هاد الشخص كارتة على المغاربة يكره الفقراء و الموظفين عدب المغاربة بالزيادة في المحروقات و مازال المغاربة يعانون من كوارته الى اليوم. ولا بغا يحشم يعيش على الريع ديال تسعة ملايين و يضحك على المغاربة.

  4. ناقش أيها المنافق كظا يحلو لك مادام جيبك ساخن بالملايين التي تتقاضاها شهريا من أموال الشعب.
    عند ربكم تختصمون

  5. الغلاء لبس مشكل ثانوي لشخص يتقاضى الملايين شهريا لكن من وجهة نظر المغاربة البسطاء فهو مشكل حقيقي

  7. انت حقيقة لست فقط مشعوذ و مهرج بل أصبحت أضحوكة في عالم السياسة ،ما اتعس هذا الوطن حتى أصبح يدبر من امثالكم

  8. أكيد مع تقاعد ديال 90000 درهم، غلاء المعيشة غادي يكون مكل ثانوي لعنة الله على آكل السحت

  9. مادام بن كيران يرى شبحه داعية إلى الإسلام و من الواعضين.ومن ذريةالشعب المفضل عند رب العرش العظيم ،ومن اهل السنة الذين اتخذوا الدين مطية ويعتبرون وراءالاسلام.ما بقي لنا الا أن نتبرأ منهم و نثطف مع الشيعة الأحرار.

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