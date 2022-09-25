حالات كورونا النشطة تواصل الارتفاع في المغرب وتقفز إلى 7360
الصورة من الارشيف

تسجيل 7 إصابات جديدة دون وفيات بـ”كورونا” في 24 ساعة

2022-09-25 / 15:50
هبة بريس _ الرباط

اعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.879 في المغرب.

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3226 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.566.884 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عددها الإجمالي عند 16.278، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 33 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.248.470.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حملة التلقيح الوطنية.. عدد المطعمين يلامس 25 مليونا في المغرب

حملة التلقيح الوطنية.. عدد المطعمين يلامس 25 مليونا في…

2022-09-25 / 18:17
Photo of الإجازة المهنية..رسوب 154 طالب في مباراة اللغة الفرنسية يسائل الوزارة الوصية

الإجازة المهنية..رسوب 154 طالب في مباراة اللغة الفرنسية يسائل…

2022-09-25 / 17:42
Photo of بنكيران ..الزيادة في الأسعار مشكل ثانوي والغلاء يمكن تحمله

بنكيران ..الزيادة في الأسعار مشكل ثانوي والغلاء يمكن تحمله

2022-09-25 / 16:37
Photo of وجدة .. الحق في الحصول على المعلومة محور لقاء تحسيسي

وجدة .. الحق في الحصول على المعلومة محور لقاء…

2022-09-25 / 15:14
Photo of مهنيو النقل الطرقي .. الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي

مهنيو النقل الطرقي .. الشروع في عملية التسجيل للحصول…

2022-09-25 / 14:11
Photo of أيقونة العمل الإنساني عائشة الشنا في ذمة الله

أيقونة العمل الإنساني عائشة الشنا في ذمة الله

2022-09-25 / 14:01
Photo of اساتذة التعاقد…النظام الجديد لا يستجيب للمطلب الرئيس للأساتذة

اساتذة التعاقد…النظام الجديد لا يستجيب للمطلب الرئيس للأساتذة

2022-09-25 / 13:11
Photo of سعدون ..أريد لفت الانتباه إلى “نضال الشعب الأوكراني”

سعدون ..أريد لفت الانتباه إلى “نضال الشعب الأوكراني”

2022-09-25 / 12:30
Photo of الداخلية تنفي منع النساء من المبيت في فنادق توجد بمدن إقامتهن

الداخلية تنفي منع النساء من المبيت في فنادق توجد…

2022-09-25 / 11:40
Photo of طقس الأحد .. نزول قطرات مطرية محلية

طقس الأحد .. نزول قطرات مطرية محلية

2022-09-25 / 09:08
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق