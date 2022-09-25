تسجيل 7 إصابات جديدة دون وفيات بـ”كورونا” في 24 ساعة

هبة بريس _ الرباط

اعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، تسجيل 7 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.879 في المغرب.

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3226 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.566.884 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس من سنة 2020

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عددها الإجمالي عند 16.278، بينما تم التأكد، وفق المصدر ذاته، من 33 حالات شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.248.470.

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