وجدة .. الحق في الحصول على المعلومة محور لقاء تحسيسي

هبة بريس : وجدة

احتضنت قاعة الندوات بكلية الطب و الصيدلة بوجدة، يوم السبت 24 شتنبر الجاري أشغال اللقاء التحسيسي المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات المنظم من طرف لجنة الحق في الحصول على المعلومات.

وترأس أشغال هذا اللقاء التحسيسي معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد بحضور صليحة حاجة نائبة رئيس مجلس جهة الشرق و محمد بنعليلو وسيط المملكة وعمر السغروشني رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات وممثل المجلس الوطني للصحافة و ياسين زغلول رئيس جامعة محمد الأول بوجدة و رؤساء وممثلي الجماعات الترابية و الادارات العمومية بالجهة، اضافة الى عمداء ومدراء الكليات و المدارس التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، الاساتذة الجامعيين و الطلبة الباحثين و شخصيات أخرى.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت صليحة حاجي نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، على تشبث المغرب بالحق في الحصول على المعلومات انطلاقا من توقيعه على الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة والتي كرسها دستور 2011 ، وتوجها صدور القانون رقم 31/13الذي حدد الاشخاص الذين لهم الحق في الحصول على المعلومات ، ونوعها والمؤسسات التي تطلب منها والاجال التي يجب ان تجيب فيها الادارة.

و في هذا الإطار أشارت نائبة رئيس مجلس جهة الشرق، إلى انخراط مجلس الجهة كجماعة ترابية في هذا الورش منذ تبني المملكة خيار الجهوية المتقدمة و قد تم تعزيز ذلك باحداث منصة chafafiya.ma لتلقي الطلبات عبر التبادل الالكتروني للمعطيات، حيث تم استقبال حوالي 26 طلبا وتمت الرد على 24 منها خلال الآجال القانونية.

و يندرج هذا اللقاء في إطار تخليد اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات و كذا حول أهمية توفير المعلومات و تسهيل الحصول عليها بكافة الطرق و الوسائل المتاحة بصفة تضمن الممارسة السليمة لهذا الحق.

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