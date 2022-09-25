مهنيو النقل الطرقي .. الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي
أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أنه سيتم، ابتداء من يوم الأربعاء 28 شتنبر الجاري، الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا الأمر يأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة، مشيرة إلى أن عملية التسجيل للحصول على هذا الدعم الإضافي سيتم عبر المنصة الإلكترونية “mouakaba.transport.gov.ma”.
وأضافت أنه ” أخذا بعين الاعتبار المستويات الحالية لأسعار الوقود، فإن عملية الدعم المقررة ستمنح وفق الشروط والكيفية المعتمدة خلال الدعم المقدم في 23 غشت 2022 “، لافتة إلى أنه بعد استئناف أنشطة النقل المدرسي، فإن عملية التسجيل ستفتح أيضا أمام مهنيي النقل المدرسي لحساب الغير.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات.
10 تعليقات
ولماذا لا ندعم شركة الموزعة ليستفيذ جميع المواطنين..
وغير المهنيين لهم الله عند ربكم تختصمون…
اللهم في هذا اليوم المبارك ان ترينا عجائب قدرتك في هذا الضالم ..
السرقة مستمرة..
حسبي الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة الظالمة..
الدولة تريد الفتنة النقد تراجع عالميا وفي المغرب لا زال مستمرا..
خرق فادح لدعم مهني النقل دون المواطن في استمرار سرقة جيبوبهم..
نريد دعم جميع المواطنين..
على وزارة التجهيز والنقل ان تراعي ظروف المغاربة ..
هذا إعلان للمواطنين على الزيادة في سعر المحروات في نهاية هذا الأسبوع غير الله يلطف بالبلاد والعباد