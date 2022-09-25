أيقونة العمل الإنساني عائشة الشنا في ذمة الله

هبة بريس _ الرباط

أسلمت أيقونة العمل الإنساني والاجتماعي بالمغرب، عائشة الشنا، الروح لخالقها صباح يوم الأحد، بإحدى مستشفيات الدار البيضاء، وذلك عن عمر ناهز 81 عاما.

وتعد الشنا من أشهر النشطاء الجمعويين وطنيا ودوليا، حيث عرفت بكفاحها من أجل القضية النسائية والطفولة، وبشجاعتها ومبادراتها لخدمة المرأة المغربية.

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