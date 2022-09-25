أيقونة العمل الإنساني عائشة الشنا في ذمة الله
هبة بريس _ الرباط
أسلمت أيقونة العمل الإنساني والاجتماعي بالمغرب، عائشة الشنا، الروح لخالقها صباح يوم الأحد، بإحدى مستشفيات الدار البيضاء، وذلك عن عمر ناهز 81 عاما.
وتعد الشنا من أشهر النشطاء الجمعويين وطنيا ودوليا، حيث عرفت بكفاحها من أجل القضية النسائية والطفولة، وبشجاعتها ومبادراتها لخدمة المرأة المغربية.
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13 تعليقات
اللهم تقبلها في رحمتك واشملها بعفوك. اللهم اكرم نزلها وارحم والدينا وجميع المسلمين والمحسنين
انا لله وانا اليه راجعون. لقد خسر المغرب اليوم امرأة فذة من خيرة أبناءه البررة.اللهم ارحمها واغفر لها.
اصدق التعازي و المواساة لأسرتها و أهلها و لكل معارفها و من يعرفونها بالمغرب ة خارج المغرب.
نسأل العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته
إن لله وإن إليه راجعون كانت سيدة في المستوى المطلوب رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته.
إنها سيدة شرفت المرأة المغربية عن نشاطاتها الإجتماعية وخلفت ورائها بصمة رائعة جدا . رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
افنت عمرها كله في الدفاع عن المرأة المغربية والأطفال فأنا ككون امرأة مغربية ارفع لها التقدير والاحترام ونفتخر بها ولكن للاسف الشديد خطفها من الموت وهذا قدر الله لا هروب منه إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
كما أنها كانت رحمها الله تقف في صفوف الفتيات اللواتي يعشن في حالة متدهورة جدآ في معيشتهم الاقتصادية والاجتماعية حتى أنها لم تنسى فتيات الجامعات تقوم بمساعدتهن فجعل الله لها هذآ الخير في ميزان حسناتها رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته وجعل قبرها روضة من رياض الجنة يآرب..
كانت رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته تساعد وضعية الأمهات العازبات وووووووو وغيرها من الأعمال الخيرية اللهم اغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت إن لله وإن إليه راجعون.
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لها واجعل الجنة مثواها.
إنها امرأة شجاعة وقوية تحب الخير للناس بالاخص المرأة المغربية والأطفال والفتيات والقاصرات فهذه شهادة وافتخار بالمرأة المغربية فرحمها الله واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون..
سيدة مناضلة فقذها الشعب المغربي اليوم ولكن هذا هو مصيرنا جميعا هم السابقون ونحن اللاحقون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم ارحمها واغفر لها