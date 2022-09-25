القضاء الجزائري يؤيد حكم سجن مدير تلفزيون “النهار” 10 سنوات

2022-09-25 / 13:33
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هبة بريس _ وكالات

أيّد مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأحد، الحكم الابتدائي الصادر ضد مالك مجمع “النهار” محمد مقدم، المعروف باسم أنيس رحماني المدان بـ10 سنوات حبسًا نافذًا، بعد متابعته في قضية فساد.

وأدين رجل الأعمال السابق محي الدين طحكوت، المتابع في هذه القضية بجنحة تبييض الأموال، بالعقوبة نفسها التي أدين بها ابتدائيا، أي 10 سنوات حبسًا نافذًا وتغريمه بمليون دينار.

وتوبع محمد مقدم بجنح عدة، أهمها “سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة، مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف، استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة”، بالإضافة إلى “التصريح الكاذب”.

وبالنسبة لشركة “الأثير للصحافة” التابعة للمجمع، فألزمت بدفع 12 مليون دينار كغرامة مالية، مع دفع تعويض للخزينة العمومية بقيمة 10 ملايين دينار.

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