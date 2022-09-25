سعدون ..أريد لفت الانتباه إلى “نضال الشعب الأوكراني”

هبة بريس _ الرباط

وصل الطالب المغربي إبراهيم سعدون إلى المغرب ، قادما من السعودية بعد أكثر من خمسة أشهر من قضايا في الاعتقال حيث أفرج عنه في إطار عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة سعودية.

وقال الشاب سعدون، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنه يريد “لفت الانتباه إلى الوضع الصعب في أوكرانيا ونضال شعبها”.

وأضاف الطالب البالغ 21 عاما في الدار البيضاء “أنا سعيد بالعودة إلى المنزل بعد أن مررت بأوقات صعبة جدا”.

وتابع: “أريد أن ألفت الانتباه إلى الوضع الصعب في أوكرانيا ونضال شعبها في هذا الوقت العصيب”.

وكان هذا الطالب في مجال هندسة الطيران الذي يعيش في أوكرانيا منذ 2019، قد استعاد، الأربعاء، حريته مع تسعة أسرى حرب أجانب آخرين بينهم خمسة بريطانيين وأميركيان في إطار تبادل بين موسكو وكييف.

وتوجه الشاب الذي ظهر مبتسما وبصحة جيدة إلى جانب والدته، بالشكر الى السعودية والحكومة التركية والشعب المغربي “الذي تضامن معنا”.

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