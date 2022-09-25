سعدون ..أريد لفت الانتباه إلى “نضال الشعب الأوكراني”
وصل الطالب المغربي إبراهيم سعدون إلى المغرب ، قادما من السعودية بعد أكثر من خمسة أشهر من قضايا في الاعتقال حيث أفرج عنه في إطار عملية تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة سعودية.
وقال الشاب سعدون، في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إنه يريد “لفت الانتباه إلى الوضع الصعب في أوكرانيا ونضال شعبها”.
وأضاف الطالب البالغ 21 عاما في الدار البيضاء “أنا سعيد بالعودة إلى المنزل بعد أن مررت بأوقات صعبة جدا”.
وتابع: “أريد أن ألفت الانتباه إلى الوضع الصعب في أوكرانيا ونضال شعبها في هذا الوقت العصيب”.
وكان هذا الطالب في مجال هندسة الطيران الذي يعيش في أوكرانيا منذ 2019، قد استعاد، الأربعاء، حريته مع تسعة أسرى حرب أجانب آخرين بينهم خمسة بريطانيين وأميركيان في إطار تبادل بين موسكو وكييف.
وتوجه الشاب الذي ظهر مبتسما وبصحة جيدة إلى جانب والدته، بالشكر الى السعودية والحكومة التركية والشعب المغربي “الذي تضامن معنا”.
12 تعليقات
أنتَ كمغربي وكمسلم أعتقد يجب أن تثير الانتباه وتلفت الأنظار إلى نضال الشعب الفلسطيني وهو مِن أقدم ملفات وقضايا الظلم والاحتلال، أما مشكل أوكرانيا فلايتجاوز بضعة شهور…
حرقة الأم عن فراق ابنها صعب جداً اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا هذآ الشاب يجب ان يطلب المسامحة من أمه وينحني على قدميها…
الحمدلله على سلامته ويجب ان يأخذ العبرة لما حصل له واملا يكررها مرة أخرى .. الله يطول عمر والديه.
رضى الوالدين أهم من كل شيء لأن رضاهما عليه هو من أخرجه من هذه المحنة …
اللهم اهدي ابائنا وبناتنا إلى الطريق المستقيم وابعد عنهم كل سوء ومكروه يصيبهم يآرب …
يجب الآن عليه أن ينتبه إلى مستقبله ويتمم دراسته إذا أراد أن ينجى …
يجب عليه ان ينسى كل ما شاهده من عذاب ويفتح صفحة جديدة ورئية مستقبلية في دراسته وحياته حتى يتمكن من الانتصار على المشاكل…
يجب على الآباء و الأمهات مراقبة أبنائهم منذ صغرهم حتى لا يقعوا مثل ما وقع لهذا الشاب.
في نظري يجب متابعته والبحث الدقيق لتفاصيل هذه القضية التي هزت الرأي العام العالمي…
اضن من الأفضل لك اخلاقيا أن تلتزم الصمت في مساءل لا تهمك.
خصوصا بعد هذا الموقف الإنساني الراءع من دولتين كبيرتين صديقتين للمغرب
وماذا عن الطلبة والطالبات المغاربة الذين يتابعون دراستهم في اوكرانيا أين وصل ملفهم ؟؟؟
من يغير دينه وملته بسهولة ينكر حتى والديه يعني لاثقة فيه فيسمى خائن لدينه ووطنه يجب على الحكومة المغربية الحرص عليه ومراقبة خطواته…