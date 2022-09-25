بوتين يعرض الجنسية الروسية على الأجانب إذا انضموا لجيشه

هبة بريس _ وكالات

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت 24 سبتمبر 2022، على مرسوم يتعلق بتسهيل حصول الأجانب على الجنسية الروسية، في حال تعاقدهم مع الجيش الروسي لأكثر من عام.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان بوتين عن “التعبئة الجزئية” في روسيا، بالتزامن مع تحقيق القوات الأوكرانية تقدماً في شرق البلاد، على حساب القوات الروسية، التي انسحبت من مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها.

نصَّ القانون الذي صدر في الجريدة الرسمية على أن “الأجانب الذين ينضمون إلى الجيش لفترة لا تقل عن عام، يُمكنهم طلب الحصول على الجنسية، من دون أن يضطروا إلى إثبات إقامتهم على الأراضي الروسية لخمسة أعوام”.

يُشير المرسوم الروسي إلى حاجة موسكو للمقاتلين، مع طول أمد الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا، والتي تُشير دول غربية إلى أنها أتعبت القوات الروسية.

كان الهجوم الروسي على أوكرانيا قد “أنعش” سوق المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وسبق أن انتقدت موسكو دعوة أوكرانيا للأجانب في القتال بصفوفها بداية الحرب.

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