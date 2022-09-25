هولندا.. انحراف قطار على متنه 250 راكبا عن السكة
هبة بريس _ وكالات
خرج قطار على متنه 250 راكبا عن القضبان صباح اليوم الأحد في مقاطعة ليمبورغ في جنوب هولندا، دون أن يصاب أحد بأذى، حسبما ذكرت وسائل إعلام هولندية.
ووقع الحادث بين مدينتي فيرت وهالن حيث كان العديد من الركاب عائدين من معرض السبت في فيرت.
لم يعرف بعد سبب خروج القطار عن القضبان ولا تزال التحقيقات مستمرة
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7 تعليقات
الحمد لله على سلامتهم دون ان يخلف الحادث اي اذى..
الاعطاب السكك الحديدية لا تعد ولا تحصى ولكن يجب الصيانة والدوريات من اجل سلامة الركاب ..
حوادث السكك الحديدية خطيرة وعلى مصالحها ان تراقب ذالك باستمرار..
نتمنى السلامة للجميع..
يجب عرض السكك للفحص مرة كل شهر من اجل سلامة الجميع..
بفضل الله لم تسجل اي خسائر بشرية ..
اللهم ارزقنا السلامة جميعا يارب..