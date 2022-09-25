هولندا.. انحراف قطار على متنه 250 راكبا عن السكة

هبة بريس _ وكالات

خرج قطار على متنه 250 راكبا عن القضبان صباح اليوم الأحد في مقاطعة ليمبورغ في جنوب هولندا، دون أن يصاب أحد بأذى، حسبما ذكرت وسائل إعلام هولندية.

ووقع الحادث بين مدينتي فيرت وهالن حيث كان العديد من الركاب عائدين من معرض السبت في فيرت.

لم يعرف بعد سبب خروج القطار عن القضبان ولا تزال التحقيقات مستمرة

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