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الداخلية تنفي منع النساء من المبيت في فنادق توجد بمدن إقامتهن

2022-09-25 / 11:40
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هبة بريس _ الرباط

دخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على خط مزاعم تفيد إصدار وزارته تعليماتة لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي يقطن بها.

جاء جواب الوزير ردا على سؤال كتابي للنائب البرلماني، عن الفريق الاشتراكي، المهدي الفاطمي، حيث قال إن “الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار، ولم يتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص”.

وادرج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت يفيد ، إن أرباب الفنادق تحرمن النساء من حقهن في النزول في فندق يوجد في مدن إقامتهن، أو حتى المدن التي كن يقطن بها وغادرنها،”

وأبرز النائب البرلماني،في سؤاله أن منع النساء من النزول بالفنادق، يتعارض مع الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، فأن تُمنَع المرأة من النزول بالفنـادق، دون أن يطال الأمر الرجل، يعتبر انتقاصًا من كرامة المرأة

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