الرئيس الكيني: كينيا لم تغير موقفها من قضية الصحراء
هبة بريس _ الرباط
عاود الرئيس الكيني وليام روتو الحديث عن الصحراء المغربية قائلا ” إن بلاده لم تغير موقفها من قضية الصحراء” .
واشار أن مواقف نيروبي “كانت وستبقى دائما هي مواقف الأمم المتحدة، بمعنى أن تحترم العلاقات بين الصحراويين والمغرب وبلدان المنطقة القواعد الديمقراطية”،
وعندما سئل روتو، في حوار أجرته معه قناة فرانس 24 باللغة الانجليزية، عما إذا كانت تغريدته التي أعلن فيها سحب إعتراف بلاده بـ “بولساريو” كدولة ، مجرد خطأ، اكتفى روتو بالقول “موقفنا لم يتغير”.
وكان رئيس جمهورية كينيا الجديد قد حذف تغريدته عن إلغاء اعتراف بلاده بـ “لاجمهورية الصحراوية”، ويستبدلها بتغريدة تدعو إلى العمل في إطار الأمم المتحدة لحل النزاع في الصحراء .
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المجموع 16 آراء
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12 تعليقات
الصحراء مغربية وسكانها مغاربة …
الساكت عن الحق شيطان اخرص الصحراء مغربية ويجب الاعتراف لذالك..
يجب إقامة مسيرة خضراء 2 في الأقاليم الجنوبية المغتصبة ..
اغلب الدول اعترفت بمغربية الصحراء لان الحق ينتزع ولا يعطى..
تشكراتنا للرئيس الكيني ولشعبه الوفي على دعم موقفه من الوحدة الترابية للمملكة..
شكرا لكل الدول التي دعمت ووقفت بشهادة حق لاسترجاع الصحراء مغربية..
رغم العداء من الجارة السوء الا انها لا تفلح شيء في تحويل او تضليل الرأي العام والدولي ..
نتمنى في القريب العاجل ان تضم اراضينا ..
بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره كلنا جند مجندون وراءه ..
شكرا لكل الدول الداعمة على مواقفها الثابتة لدعم اراضينا ..
المغرب في صحرائه والصحراء الغالية في مغربها.
اكبر داعم واعتراف لا يعلوا فوقه اي اعتراف اخر هو اعتراف الشعب المغربي بصحرائه ووحدة اراضيه.
وحدة الجبهة الداخلية هي التي تحدد مصير وامن اي بلد.