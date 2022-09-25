الرئيس الكيني: كينيا لم تغير موقفها من قضية الصحراء

2022-09-25 / 11:01
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هبة بريس _ الرباط

عاود الرئيس الكيني وليام روتو الحديث عن الصحراء المغربية قائلا ” إن بلاده لم تغير موقفها من قضية الصحراء” .

واشار أن مواقف نيروبي “كانت وستبقى دائما هي مواقف الأمم المتحدة، بمعنى أن تحترم العلاقات بين الصحراويين والمغرب وبلدان المنطقة القواعد الديمقراطية”،

وعندما سئل روتو، في حوار أجرته معه قناة فرانس 24 باللغة الانجليزية، عما إذا كانت تغريدته التي أعلن فيها سحب إعتراف بلاده بـ “بولساريو” كدولة ، مجرد خطأ، اكتفى روتو بالقول “موقفنا لم يتغير”.

وكان رئيس جمهورية كينيا الجديد قد حذف تغريدته عن إلغاء اعتراف بلاده بـ “لاجمهورية الصحراوية”، ويستبدلها بتغريدة تدعو إلى العمل في إطار الأمم المتحدة لحل النزاع في الصحراء .

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‫10 تعليقات

  5. تشكراتنا للرئيس الكيني ولشعبه الوفي على دعم موقفه من الوحدة الترابية للمملكة..

  7. رغم العداء من الجارة السوء الا انها لا تفلح شيء في تحويل او تضليل الرأي العام والدولي ..

  9. بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره كلنا جند مجندون وراءه ..

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