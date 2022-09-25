آلاف اليهود يتدفقون إلى أوكرانيا للحج

2022-09-25 / 10:46
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هبة بريس _ وكالات

بدأ آلاف اليهود من إسرائيل ودول أخرى في التوجه إلى أوكرانيا لأداء شعائر الحج التقليدية، والاحتفال برأس السنة العبرية، رغم استمرار الحرب التي تشنها روسيا، وتحذيرات السفر الإسرائيلية، ونداءات المسؤولين الأوكرانيين، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، السبت 24 سبتمبر/أيلول 2022.

الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن اليهود الحاسيديم يشقون طريقهم نحو مدينة أومان الأوكرانية، لأداء شعائر الحج التقليدية “روش هشانا”.

ويحتفل اليهود بعيد “روش هشانا” في مختلف أنحاء العالم برأس السنة العبرية الجديدة، لكنهم يقصدون أومان الأوكرانية تحديداً، لزيارة قبر الحاخام ناخمان، مؤسس حركة بريسلوف الهسيدية.

ووفقاً للصحيفة، فإن رأس السنة العبرية هذا العام يصادف الفترة ما بين 25 إلى 27 سبتمبر/أيلول.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، آلون لافي، إن عدد من وصلوا إلى أوكرانيا من إسرائيل نحو 4000 شخص، مرجحاً أن ترتفع الأعداد إلى 5000 أو أكثر، رغم عدم وجود رحلات جوية مباشرة بين تل أبيب وكييف.

وتابع لافي: “هذه الأرقام مجرد تقديرات، وإنه من الصعب تحديد رقم دقيق؛ لأنه لا توجد رحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى أوكرانيا، وإن الحجاج لا يزالون يسافرون عبر الحدود الأوكرانية من الدول المجاورة مثل بولندا ورومانيا

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