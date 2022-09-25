أكثر المدن العربية ملاءمة للعيش فيها.. والدار البيصاء ضمن الأسوء

2022-09-25 / 09:56
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هبة بريس

تصدرت أبوظبي المدن العربية، كأفضل مدينة ملائمة للعيش فيها في الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن تصنيف أعدته “وحدة المعلومات الاقتصادية” في مجلة “إيكونوميست”، نتيجة لجهودها في مواجهة كورونا، ومستوى المعيشة الجيد للمواطنين.

وجاءت دمشق في ذيل القائمة، كأسوأ مدينة يمكن العيش فيها.

وتالياً التصنيف في الإنفوغراف أدناه:

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‫9 تعليقات

  1. الحكومة والمسؤولين يبصرون في عملهم وعلى الشعب ان يتدرب على محاربتهم…

  2. أكبر عصابة هي مختلسي المال العام وتضارب المصالح وزواج المال بالسلطة ولا تهمهم مصلحة الوطن ..

  3. على الجماعة الكبرى الدارالبيضاء ان تواكب هذا التصنيف وتعمل بجد من اجل اعادة الدارالبيضاء مدينة جميلة وانيقة..

  4. الرئاسة والمسؤولية هناك من يحملها وقادر عليها وهناك من لا يستطيع تحملها وضيع حقوق الناس..

  5. غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وانعدام الأخلاق والأمن في المدن الكبرى..

  6. المسؤولين هم الذين يتحملون المسوؤلية انعدام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدارالبيضاء..

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