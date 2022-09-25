أكثر المدن العربية ملاءمة للعيش فيها.. والدار البيصاء ضمن الأسوء

هبة بريس

تصدرت أبوظبي المدن العربية، كأفضل مدينة ملائمة للعيش فيها في الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن تصنيف أعدته “وحدة المعلومات الاقتصادية” في مجلة “إيكونوميست”، نتيجة لجهودها في مواجهة كورونا، ومستوى المعيشة الجيد للمواطنين.

وجاءت دمشق في ذيل القائمة، كأسوأ مدينة يمكن العيش فيها.

وتالياً التصنيف في الإنفوغراف أدناه:

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