Israeli soldiers take position at a roadblock near the West Bank town of Nablus, Saturday, Sept. 24 2022. Israeli troops on Saturday shot and killed a Palestinian motorist who allegedly tried to ram his car into a group of soldiers patrolling in the occupied West Bank, according to Israeli soldiers and media. (AP Photo/Majdi Mohammed)

“مقتل ” فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية

2022-09-25 / 09:12
9
هبة بريس _ وكالات

قتل مواطن فلسطيني في الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية، الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار على “مسلحين مشتبه بهم” خلال دورية روتينية.

وأضاف الجيش أنه تم رصد “إصابات” بعد أن أطلق جنود النار تجاه “مسلحين مشتبه بهم يقودون سيارة ودراجة نارية” بالقرب من نابلس شمال الضفة الغربية، وهي منطقة شهدت أعمال عنف شبه يومية خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن، سائد عدنان الكوني، وهو شاب في العشرينات من العمر قتل بعد مواجهات مع القوات الإسرائيلية بنابلس التي لا تزال “تحتجز” جثمانه.

وقالت وكالة “وفا” أيضا إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وإسرائيل في حال تأهب قصوى قبل موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ مساء الأحد مع رأس السنة اليهودية. ويشهد شمال الضفة الغربية، ولا سيما جنين ونابلس، اضطرابات شبه يومية منذ مارس.

وشنت إسرائيل مئات المداهمات في المنطقة لملاحقة أفراد تتهمهم بالتورط في هجمات دامية ضد إسرائيليين. وأثارت المداهمات اشتباكات أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين بينهم مسلحون، بحسب فرانس برس.

والسبت، قتل جنود إسرائيليون سائقا فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية بعد ما وصفه الجيش بأنه “محاولة دهس” في حين أكدت السلطة الفلسطينية أنه حادث سير

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القضاء الجزائري يؤيد حكم سجن مدير تلفزيون “النهار” 10 سنوات

القضاء الجزائري يؤيد حكم سجن مدير تلفزيون “النهار” 10…

2022-09-25 / 13:33
Photo of رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بدعم الجماعات الإرهابية

رئيس وزراء مالي يتهم فرنسا بدعم الجماعات الإرهابية

2022-09-25 / 12:44
Photo of بوتين يعرض الجنسية الروسية على الأجانب إذا انضموا لجيشه

بوتين يعرض الجنسية الروسية على الأجانب إذا انضموا لجيشه

2022-09-25 / 11:59
Photo of هولندا.. انحراف قطار على متنه 250 راكبا عن السكة

هولندا.. انحراف قطار على متنه 250 راكبا عن السكة

2022-09-25 / 11:48
Photo of الإيطاليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

الإيطاليون يدلون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية

2022-09-25 / 11:20
Photo of آلاف اليهود يتدفقون إلى أوكرانيا للحج

آلاف اليهود يتدفقون إلى أوكرانيا للحج

2022-09-25 / 10:46
Photo of “ناسا” تؤجل من جديد إطلاق صاروخها العملاق إلى القمر

“ناسا” تؤجل من جديد إطلاق صاروخها العملاق إلى القمر

2022-09-24 / 21:58
Photo of بوتين يقرر منح الجنسية لمن يخدم في الجيش الروسي أكثر من عام

بوتين يقرر منح الجنسية لمن يخدم في الجيش الروسي…

2022-09-24 / 20:17
Photo of بوتين يعلن منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي

بوتين يعلن منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في…

2022-09-24 / 15:02
Photo of روسيا: لا نهدد أحدا بالأسلحة النووية

روسيا: لا نهدد أحدا بالأسلحة النووية

2022-09-24 / 11:35

‫9 تعليقات

  1. اين هي بيانات التنديد للقوة الضاربة التي تهلل صباح مساء مع فلسطين ظالمة او مظلومة ؟ ماتوا ثم ماتوا و سيموتون وهم يتاجرون بقضيتهم للاسترزاق ، واحد يحرث ويزرع والاخر يأخذ الغلة طايبة مكمولة ….الله يلعن لي ما يحشم ..

  2. القضية الفلسطينية قضية الراي العام وعلى الدول العربية والخليجية التحرك لوضع حد لهذه المهزلة..

  4. اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ارينا في اعداء الاسلام ما يحزنهم ..

  5. ماذا ينتظر العرب والمسلمين من عدم الوقوف مع القضية الفلسطينية العادلة..

  7. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الفلسطينين يعيشون الموت والتقتيل والتشريد من بيوتهم ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق