“مقتل ” فلسطيني وإصابة 3 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية

هبة بريس _ وكالات

قتل مواطن فلسطيني في الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية، الأحد، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الجيش الإسرائيلي إن جنوده أطلقوا النار على “مسلحين مشتبه بهم” خلال دورية روتينية.

وأضاف الجيش أنه تم رصد “إصابات” بعد أن أطلق جنود النار تجاه “مسلحين مشتبه بهم يقودون سيارة ودراجة نارية” بالقرب من نابلس شمال الضفة الغربية، وهي منطقة شهدت أعمال عنف شبه يومية خلال الأشهر الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن، سائد عدنان الكوني، وهو شاب في العشرينات من العمر قتل بعد مواجهات مع القوات الإسرائيلية بنابلس التي لا تزال “تحتجز” جثمانه.

وقالت وكالة “وفا” أيضا إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا في المواجهات مع القوات الإسرائيلية وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وإسرائيل في حال تأهب قصوى قبل موسم الأعياد اليهودية الذي يبدأ مساء الأحد مع رأس السنة اليهودية. ويشهد شمال الضفة الغربية، ولا سيما جنين ونابلس، اضطرابات شبه يومية منذ مارس.

وشنت إسرائيل مئات المداهمات في المنطقة لملاحقة أفراد تتهمهم بالتورط في هجمات دامية ضد إسرائيليين. وأثارت المداهمات اشتباكات أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين بينهم مسلحون، بحسب فرانس برس.

والسبت، قتل جنود إسرائيليون سائقا فلسطينيا بالرصاص في الضفة الغربية بعد ما وصفه الجيش بأنه “محاولة دهس” في حين أكدت السلطة الفلسطينية أنه حادث سير

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