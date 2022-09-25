طقس الأحد .. نزول قطرات مطرية محلية

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تهم أمطار وزخات مطرية محليا رعدية كلا من الأقاليم الجنوبية ومرتفعات الأطلس ومناطقه الغربية المجاورة، ووسط البلاد ومنطقة السايس والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

كما يتوقع أن تنزل قطرات مطرية محلية فوق الريف والواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية بسهول المحيط الأطلسي الشمالية وأقصى جنوب سواحل المحيط الأطلسي.

وستسجل هبات لرياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي وجنوب الأطلس وشمال الأقاليم الجنوبية، حيث ستكون مرفوقة بتناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس وشمال الريف، وما بين 22 و 26 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و 21 درجة فيما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف انخفاضا محسوسا بالمناطق الشمالية وشرق ووسط البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وباقي السواحل الأخرى

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