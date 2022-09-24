تتويج “زنقة كونطاكط” بالجائزة الكبرى بمهرجان طنجة للفيلم

توج فيلم “زنقة كونطاكط” بالجائزة الكبرى بمهرجان الفيلم الوطني بطنجة،مساء اليوم السبت 24شتنبر الجاري .

واختارت لجنة التحكيم ،فلم “زنقة كونطاكط” لمخرجه إسماعيل العراقي ، كأفضل فيلم خلال الدورة 22 لمهرجان الفيلم بطنجة .

وتدور أحداث سيناريو هذا الفيلم حول قصة حب بين بطل الفيلم وفتاة تدعى رجاء .

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