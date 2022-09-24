تتويج “زنقة كونطاكط” بالجائزة الكبرى بمهرجان طنجة للفيلم
توج فيلم “زنقة كونطاكط” بالجائزة الكبرى بمهرجان الفيلم الوطني بطنجة،مساء اليوم السبت 24شتنبر الجاري .
واختارت لجنة التحكيم ،فلم “زنقة كونطاكط” لمخرجه إسماعيل العراقي ، كأفضل فيلم خلال الدورة 22 لمهرجان الفيلم بطنجة .
وتدور أحداث سيناريو هذا الفيلم حول قصة حب بين بطل الفيلم وفتاة تدعى رجاء .
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11 تعليقات
تفاهة في تفاهة
نطالب بالغاء المهرجنات وكل ما يستنزل المال العام
ماذا استفدنا من الافلام والسنما غير الانحطاط
مبرووووك
بالتوفيق ان شاء الله
السيناريو قصة حب😒تبارك الله على الفن
العفن المغربي بدون هدف او رسالة
مزيد من التالق ان شاء الله
فلوس المهرجنات كون حسنتو بيها قطاع الصحة وتعليم
شنو خسك العريان الخاتم امولاي
المغاربة خاصوم مياكلو والاسعار تنخافض والعيشة تكون مزيونة مخاصومشي التفاهة