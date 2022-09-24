“ناسا” تؤجل من جديد إطلاق صاروخها العملاق إلى القمر

هبة بريس ـ وكالات

أجبرت العاصفة الاستوائية “يان” وكالة الفضاء الأمريكية على الإعلان السبت على تأجيل إقلاع صاروخها العملاق الجديد إلى القمر، في إطار المهمة التجريبية المنتظرة “أرتيميس 1″، بعد أن كان مقررا الثلاثاء.

و تأمل المهمة غير المأهولة في اختبار صاروخ “إس إل إس” الجديد بالإضافة إلى كبسولة “أوريون” غير المأهولة على رأسه، استعدادا لرحلات مأهولة إلى القمر مستقبلا.

وكتبت ناسا في منشور على مدونة “صباح السبت، قررت الفرق التخلي عن الاستعدادات للإقلاع الثلاثاء، للسماح لهم بتهيئة الأنظمة لنقل الصاروخ (…) إلى مبنى التجميع”.

وأضافت أن القرار النهائي لسحب الصاروخ سيُتخذ الأحد “للسماح بجمع مزيد من البيانات والتحليلات”، مع اتضاح التوقعات الجوية بدرجة أكبر. وإذا حصل ذلك، ستبدأ العملية “في وقت متأخر من الأحد أو في وقت مبكر من صباح الإثنين”.

وبالتالي ستفوّت “ناسا” نافذة الإطلاق الحالية الممتدة حتى الرابع من تشرين الأول/أكتوبر.

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