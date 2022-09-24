“ناسا” تؤجل من جديد إطلاق صاروخها العملاق إلى القمر
هبة بريس ـ وكالات
أجبرت العاصفة الاستوائية “يان” وكالة الفضاء الأمريكية على الإعلان السبت على تأجيل إقلاع صاروخها العملاق الجديد إلى القمر، في إطار المهمة التجريبية المنتظرة “أرتيميس 1″، بعد أن كان مقررا الثلاثاء.
و تأمل المهمة غير المأهولة في اختبار صاروخ “إس إل إس” الجديد بالإضافة إلى كبسولة “أوريون” غير المأهولة على رأسه، استعدادا لرحلات مأهولة إلى القمر مستقبلا.
وكتبت ناسا في منشور على مدونة “صباح السبت، قررت الفرق التخلي عن الاستعدادات للإقلاع الثلاثاء، للسماح لهم بتهيئة الأنظمة لنقل الصاروخ (…) إلى مبنى التجميع”.
وأضافت أن القرار النهائي لسحب الصاروخ سيُتخذ الأحد “للسماح بجمع مزيد من البيانات والتحليلات”، مع اتضاح التوقعات الجوية بدرجة أكبر. وإذا حصل ذلك، ستبدأ العملية “في وقت متأخر من الأحد أو في وقت مبكر من صباح الإثنين”.
وبالتالي ستفوّت “ناسا” نافذة الإطلاق الحالية الممتدة حتى الرابع من تشرين الأول/أكتوبر.
7 تعليقات
ربما هناك عاصفة من المتوقع تمر على فلوريدا الأمريكية وهذا ما أدى إلى التاجيل الإنطلاق صاروخها العملاق إلى القمر..
الأرصاد الجوية هي من اخبرتهم باحوال الجو وهذا ما أدى بها إلى التاجيل…
بهذه الاقمار الاصطناعية كثرت بكثرة الأمراض ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
لقد تخلت عن الموعد انطلاقه وذالك راجع إلى التوقعات الجوية التي تشير لها الارصاد الجوية ..
تعرف فلوريدا الأمريكية عواصف صاعقة وهذا دليل على أن ناسا تؤجل إطلاق صارخها إلى القمر…
ما كفايا من الثلوتات الجوية التي تسببها هذه الصواريخ العملاقة التي يرسلونها إلى القمر؛ وبها تسبب الامراض…
امريكا تريد تحطيم العالم بأكمله لان هناك تسرب الهيدروجين وهذا خطر على حياة البشرية باستنشاقها هذا الهيدروجين عبر الهواء ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.