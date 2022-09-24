المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة يخسر ودية انجلترا

2022-09-24 / 21:31
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هبة بريس ـ رياضة

انهزم المنتخب الوطني لأقل من20 سنة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما​ يومه السبت 24 شتنبر 2022.

وتدخل المباراة لحساب اليوم الثاني من منافسات الدوري الدولي لمورسيا.

وكان المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة قد فاز بنتيجة هدف لصفر في المباراة الأولى التي جمعته بمنتخب استراليا، علما انه سيلتقي بمنتخب الشيلي يوم الثلاثاء المقبل.

وسجل هدف المنتخب الوطني لأقل من20 سنة في لقاء اليوم اللاعب عبد الرحمان السوسي في الدقيقة 69.

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