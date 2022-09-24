بعد الإفراج عنه.. الطالب سعدون يصل إلى المغرب على متن طائرة سعودية

2022-09-24 / 21:05
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أجواء غير عادية عاشها مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء هذا المساء و ذلك بسبب الترقب الكبير الذي سبق وصول الطالب المغربي إبراهيم سعدون.

و تجمهر حشد من أفراد عائلة الطالب إبراهيم سعدون و مقربيه و أصدقائه و صحافيون و كذا فضوليون ببوابة مطار محمد الخامس الدولي مساء اليوم السبت لاستقبال الطاللب الذي أفرج عنه قبل أيام.

و عاد سعدون إلى المغرب قادما من المملكة العربية السعودية، بعد إفلاته من حكم الإعدام الذي كانت قوات موالية لروسيا تنوي تنفيذه في حقه.

و تم الإفراج عن الطالب المغربي و عدد من الأسرى نتيجة وساطة قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخصوص الحرب القائمة في أوكرانيا.

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‫14 تعليقات

  14. واش الحرب ديالك لي مشيت تقاتل مع شعب بعيد عليك.دب دايرين ليه بحال شي بطل .كلشي ندوزه لك على وجه الوالدين ديالك

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