بعد الإفراج عنه.. الطالب سعدون يصل إلى المغرب على متن طائرة سعودية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أجواء غير عادية عاشها مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء هذا المساء و ذلك بسبب الترقب الكبير الذي سبق وصول الطالب المغربي إبراهيم سعدون.
و تجمهر حشد من أفراد عائلة الطالب إبراهيم سعدون و مقربيه و أصدقائه و صحافيون و كذا فضوليون ببوابة مطار محمد الخامس الدولي مساء اليوم السبت لاستقبال الطاللب الذي أفرج عنه قبل أيام.
و عاد سعدون إلى المغرب قادما من المملكة العربية السعودية، بعد إفلاته من حكم الإعدام الذي كانت قوات موالية لروسيا تنوي تنفيذه في حقه.
و تم الإفراج عن الطالب المغربي و عدد من الأسرى نتيجة وساطة قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخصوص الحرب القائمة في أوكرانيا.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
14 تعليقات
خاص يرجع للإسلام
حمد لله علل سلامتو
كتب له عمر اخر
نتمناو يدير عقلو
من مطار كازا إلى الحبس باينة
سيخضع للتحقيق بالمغرب
يكون مستعد لتجنيد الاجباري.
3la slamto
على سلامتو
على سلامتك ومرة أخرى دخل سوق راسكا
يفتح قناة فاليوتوب يعاود المغامرات ديالو
على سلامتو مسكين
عنظو الزهر
واش الحرب ديالك لي مشيت تقاتل مع شعب بعيد عليك.دب دايرين ليه بحال شي بطل .كلشي ندوزه لك على وجه الوالدين ديالك