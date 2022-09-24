بعد الإفراج عنه.. الطالب سعدون يصل إلى المغرب على متن طائرة سعودية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أجواء غير عادية عاشها مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء هذا المساء و ذلك بسبب الترقب الكبير الذي سبق وصول الطالب المغربي إبراهيم سعدون.
و تجمهر حشد من أفراد عائلة الطالب إبراهيم سعدون و مقربيه و أصدقائه و صحافيون و كذا فضوليون ببوابة مطار محمد الخامس الدولي مساء اليوم السبت لاستقبال الطاللب الذي أفرج عنه قبل أيام.
و عاد سعدون إلى المغرب قادما من المملكة العربية السعودية، بعد إفلاته من حكم الإعدام الذي كانت قوات موالية لروسيا تنوي تنفيذه في حقه.
و تم الإفراج عن الطالب المغربي و عدد من الأسرى نتيجة وساطة قادها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بخصوص الحرب القائمة في أوكرانيا.
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22 تعليقات
هاهي نتيجة التهور كيف وصلت به ولكن الحمد لله إنه منع من الموت بأعجوبة…
إنه رضى الوالدين هما سبب في الإفراج عليك فالله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل…