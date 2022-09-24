بوتين يقرر منح الجنسية لمن يخدم في الجيش الروسي أكثر من عام
هبة بريس ـ وكالات
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمنح جنسية روسيا الاتحادية بصورة استثنائية للأجانب، ممن يلتحقون بالخدمة في الجيش الروسي لعام أو أكثر، ويسقط شرط الإقامة في روسيا عنهم.
وبموجب المرسوم: “سيتمكن الأجانب الملتحقون بالخدمة في الجيش الروسي لعام أو أكثر من التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية دون الحصول على الإقامة بأنواعها في روسيا”.
يذكر أن التشريعات السابقة كانت تنص على ضرورة خدمة المواطن الأجنبي خمس سنوات في صفوف الجيش الروسي، قبل تقدمه بطلب الحصول على الجنسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعميم الامتيازات المالية والاجتماعية الممنوحة للمواطنين الروس في صفوف الجيش على الأجانب الراغبين بالخدمة في القوات الروسية، في إطار التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في البلاد مؤخرا.
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14 تعليقات
شكون هاذ لحمق لي غايمشي
على اساس الجنسية الروسية كتشرف
هاذي خصها لهادوك لي باغيين يحركو
غير بصحتك اسي بوتن مبغيناش هههه
خاص وضع حد للحرب و للفوضى ماشي مزال باغي لي يقاتل
مدام اعلنت الحرب خاص تكون قاد بكلشي ليها من اسلحة ودبابات ومجندين
روسيا تحاول تقوية جيشها بهذه الطريقة.
هذه سياسة لاستقطاب الشباب للانضمام للجيش الروسي
من خلال هذا القرار يبدو أن بوتن لازالت لديه مخططات عسكرية مستقبلا.
روسيا تصبو لحشد المزيد من الطاقات الشابة لتضمها لصفوف الجيش الروسي وذلك بغرض تقويته من حيث العدد.
أضافت روسيا هذه الامتيازات لضمان ولاء مقاتليها
سياسة ذكية تنهجها روسيا
من الواضح أن روسيا لاتنوي التراجع عن الحرب مادامت تدعو حتى الاجانب الانضمام إلى جيشها من خلال تحفيزهم بالجنسية الروسية
ومن هذا الأجنبي الأخرق الذي سيضحي بحياته في مقابل الجنسية الروسية خصوصا في ظل الحرب القاءمة بينها وبين أوكرانيا.