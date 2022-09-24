بوتين يقرر منح الجنسية لمن يخدم في الجيش الروسي أكثر من عام

هبة بريس ـ وكالات

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمنح جنسية روسيا الاتحادية بصورة استثنائية للأجانب، ممن يلتحقون بالخدمة في الجيش الروسي لعام أو أكثر، ويسقط شرط الإقامة في روسيا عنهم.

وبموجب المرسوم: “سيتمكن الأجانب الملتحقون بالخدمة في الجيش الروسي لعام أو أكثر من التقدم بطلب الحصول على الجنسية الروسية دون الحصول على الإقامة بأنواعها في روسيا”.

يذكر أن التشريعات السابقة كانت تنص على ضرورة خدمة المواطن الأجنبي خمس سنوات في صفوف الجيش الروسي، قبل تقدمه بطلب الحصول على الجنسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعميم الامتيازات المالية والاجتماعية الممنوحة للمواطنين الروس في صفوف الجيش على الأجانب الراغبين بالخدمة في القوات الروسية، في إطار التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في البلاد مؤخرا.

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