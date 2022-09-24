سعد لمجرد يتقاسم مع جمهوره صور حفل زفافه

2022-09-24 / 20:12
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نجلاء مزيان

تقاسم النجم المغربي مع جمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، صور حفل زفافه الذي أقامه بالديار الفرنسية.

و نشر لمجرد مجموعة من الصور التي توثق هذا الحدث، مرفوقة بتعليق جاء فيه :”شكرا للعائلة والاحباب في المغرب العزيز و لكل من هنأنا و للمتتبعين و الفانز الغاليين من كل انحاء العالم بدون استثناء”.

و واصل قائلا :” شكرا لكل من حضر وشاركنا فرحتنا و كذلك لمن لم يسعفنا الحظ بحضورهم في هذه المناسبة امنيتي ان اصافح كل محب اينما وجد لاعبر لكم عن شكري و عن امتناني على الدعم الموصول”.

و اختتم النجم المغربي تدوينته قائلا :” جعل الله ايامكم كلها فرحا وسرورا وسعادة”.

و الجدير بالذكر أن لمجرد احتفل بعقد قرانه و زفافه من سيدة الأعمال غيتة العلاكي، الاسبوع الماضي في حفل اقترن على الأهل و المقربين فقط.

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