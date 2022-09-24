من الإنتاج إلى التمثيل ..الكغاط يكسب الرهان في “السلعة”

نجلاء مزيان

حظي المنتج المغربي محمد الكغاط، خلال أول تجربة له في مجال التمثيل، -حظي- بإشادة الحاضرين و كذا أصدقائه الفنانين الذين حرصوا على التعليق على أدائه و إبداء إعجابهم بتشخيصه عبر صفحاتهم الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي.

و ولج الكغاط مجال التمثيل عبر مشاركته في فيلم “السلعة” الذي ينافس بقوة على جائزة المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته الثانية والعشرين في صنف الافلام الطويلة.

و في تصريح خص به الفنان و المنتج المغربي جريدة هبة بريس الالكترونية، أكد أنه مثل باقي الفنانين خضع “للكاستينغ”، مشيرا أن المخرج الكبير محمد نصرات هو من اقترح عليه الدور و آمن بقدراته التمثيلية.

و في سياق متصل، كشف الممثل المغربي محمد الكغاط أنه لا يمانع احتراف التمثيل، غير أنه يفضل أن يختار ادواره بعناية.

و يشار أن فيلم “السلعة” هو من إنتاج حسن الشاوي، و إخراج محمد نصرات و بطولة كل من كمال كاظمي، عبد النبي البنيوي، فاطمة الزهراء لحرش، عادل أبا تراب، حسن بديدة و محمد الكغاط.

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