كورونا بالمغرب.. تسجيل 22 إصابة جديدة

2022-09-24 / 17:44
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أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 9 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و809 آلاف و273 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و399 ألف 818 أشخاص، مقابل 24 مليون و904 آلاف و081 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 48 ألف و144 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و872 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و248 ألف و437 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء – سطات (10)، والرباط – سلا – القنيطرة (4)، ومراكش آسفي (3)، والعيون الساقية الحمراء (3)، والشرق (1)، وفاس -مكناس (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 157 حالة، فيما تم تسجيل حالة خطيرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات حالتين فقط

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