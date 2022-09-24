جريمة تهز البيضاء.. شخص ي.قتل جارته بطريقة بشعة

هبة بريس

اهتز حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها سيدة مسنة.

وحسب شهود عيان، فتعود تفاصيل الواقعة، الى اختفاء المعنية بالأمر قبل حوالي 20 يوما، قبل أن تتفاجأ ساكنة المنطقة باعتقال الجاني مساء أمس الجمعة، ليكشف عن قتله وتقطيعه للهالكة.

وأضاف ذات الشهود، أن الجاني دخل في خلاف مع المعنية بالأمر وهي جارته قبل مدة قبل أن يقرر الانتقامنها بطريقة بشعة.

وتابعت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية تحقق مع الجاني الى حدود الساعة للكشف عن تفاصيل جريمته ومكان الجثة.

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