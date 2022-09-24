جريمة تهز البيضاء.. شخص ي.قتل جارته بطريقة بشعة
هبة بريس
اهتز حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، على وقع جريمة بشعة راح ضحيتها سيدة مسنة.
وحسب شهود عيان، فتعود تفاصيل الواقعة، الى اختفاء المعنية بالأمر قبل حوالي 20 يوما، قبل أن تتفاجأ ساكنة المنطقة باعتقال الجاني مساء أمس الجمعة، ليكشف عن قتله وتقطيعه للهالكة.
وأضاف ذات الشهود، أن الجاني دخل في خلاف مع المعنية بالأمر وهي جارته قبل مدة قبل أن يقرر الانتقامنها بطريقة بشعة.
وتابعت المصادر ذاتها، أن المصالح الأمنية تحقق مع الجاني الى حدود الساعة للكشف عن تفاصيل جريمته ومكان الجثة.
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8 تعليقات
نهى الله تعالى عن قتل النفس المحرمة إلا بالحق لهذا يجب على السلطات القضائية ان تقوم بمحكمته باقصى عوقبة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حسبي الله ونعم الوكيل.
الجار وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن المعاملة معه ولايحق لهذا الشخص ان يقوم بالانتقام بهذه الطريقة البشعة التي ذهبت ضحيتها هذه المسنة وحسبي الله ونعم الوكيل فيه. إن لله وإن إليه راجعون تغمدها الله برحمته الواسعة..
نطالب بالحكم المستحق عليه وبالقصاص حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الجريمة البشعة . إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمها واغفر لها واجعلها مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
يؤلمنا سماع هذا الخبر المحزن والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون .
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم…)
الإسلام صان النفس وحرم الدماء لهذا يجب على السلطات القضائية ان تحكم على هذا المجرم بتشديد أقصى عقوبة ممكنة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
ربما قام بقتلها من أجل سرقتها لأنها سيدة مسنة وتعيش وحيدة وهذا ما أدى به إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة…
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد لم نتمناه بهذه الطريقة البشعة لهذه السيدة المسنة التي لاحولة لها إلا بالله العلي العظيم .اللهم ارحمها برحمتك ياارحم الراحمين إن لله وإن إليه راجعون..