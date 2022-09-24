التعاون الوطني يطلق مبادرة الكراسي الكهربائية المتحركة للمعاقين

محمد منفلوطي_ هبة بريس

وجه مدير التعاون الوطني، مراسلة عممها على كافة المنسقين الجهويين والمندوبين الإقليميين للتعاون الوطني بمختلف ولايات وعمالات وأقاليم المملكة، داعيا إياهم إلى توفير الكراسي المتحركة الكهربائية للأشخاص في وضعية إعاقة.

واستندت المسؤول المركزي في مراسلته، على المقرر عدد 23 بتاريخ 24 فبراير 2021 بشأن تحديد شروط الاستفادة من المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، خاصة منها المعينات التقنية الممنوحة للأشخاص في وضعية إعاقة العاجزين عن التنقل بغرض الدراسة، أو العمل، أو الانخراط في الحياة الاجتماعية بصفة عامة.

وحول طريقة الاستفادة من الكراسي المتحركة الكهربائية، أكدت المراسلة، على ضرورة تقديم ملف طلب يتضمن، طلب خطي يحمل الاسم الكامل للمستفيد وعنوانه الشخصي ورقم هاتفه، موجه إلى السيد مدير التعاون الوطني؛ ونسخة من البطاقة الوطنية (أو عقد الازدياد إذا كان المستفيد قاصرا مع نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف ولي أمره، نسخة من بطاقة المساعدة الطبية راميد؛ و شهادة طبية حديثة تبين نوع الإعاقة والحاجة إلى الكرسي الكهربائي؛ إضافة إلى بحث اجتماعي ميداني يوضح الحاجة القصوى لصاحب الطلب لكرسي كهربائي بحيث حالته الصحية لا تسمح له باستعمال الكرسي المتحرك العادي أو جهاز تعويضي أو بديل لتيسير تنقله، وكذا حالته الاجتماعية وظروف التنقل إلى مكان الدراسة أو العمل .

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