التعاون الوطني يطلق مبادرة الكراسي الكهربائية المتحركة للمعاقين

2022-09-24 / 16:26
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

وجه مدير التعاون الوطني، مراسلة عممها على كافة المنسقين الجهويين والمندوبين الإقليميين للتعاون الوطني بمختلف ولايات وعمالات وأقاليم المملكة، داعيا إياهم إلى توفير الكراسي المتحركة الكهربائية للأشخاص في وضعية إعاقة.

واستندت المسؤول المركزي في مراسلته، على المقرر عدد 23 بتاريخ 24 فبراير 2021 بشأن تحديد شروط الاستفادة من المعينات التقنية والأجهزة التعويضية والبديلة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، خاصة منها المعينات التقنية الممنوحة للأشخاص في وضعية إعاقة العاجزين عن التنقل بغرض الدراسة، أو العمل، أو الانخراط في الحياة الاجتماعية بصفة عامة.
وحول طريقة الاستفادة من الكراسي المتحركة الكهربائية، أكدت المراسلة، على ضرورة تقديم ملف طلب يتضمن، طلب خطي يحمل الاسم الكامل للمستفيد وعنوانه الشخصي ورقم هاتفه، موجه إلى السيد مدير التعاون الوطني؛ ونسخة من البطاقة الوطنية (أو عقد الازدياد إذا كان المستفيد قاصرا مع نسخة من البطاقة الوطنية لتعريف ولي أمره، نسخة من بطاقة المساعدة الطبية راميد؛ و شهادة طبية حديثة تبين نوع الإعاقة والحاجة إلى الكرسي الكهربائي؛ إضافة إلى بحث اجتماعي ميداني يوضح الحاجة القصوى لصاحب الطلب لكرسي كهربائي بحيث حالته الصحية لا تسمح له باستعمال الكرسي المتحرك العادي أو جهاز تعويضي أو بديل لتيسير تنقله، وكذا حالته الاجتماعية وظروف التنقل إلى مكان الدراسة أو العمل .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية بهذه المناطق

2022-09-24 / 14:09
Photo of درك جرسيف يحقق في سرقة 16 لوح طاقة شمسية ومحولين

درك جرسيف يحقق في سرقة 16 لوح طاقة شمسية…

2022-09-24 / 13:51
Photo of الداخلة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

الداخلة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2022-09-24 / 12:02
Photo of الشغب الرياضي يجر 5 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

الشغب الرياضي يجر 5 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2022-09-24 / 10:45
Photo of جهة الشرق .. وكالات الأسفار يستنكرون تجاهل الوزيرة عمور لإستقبالهم

جهة الشرق .. وكالات الأسفار يستنكرون تجاهل الوزيرة عمور…

2022-09-24 / 10:36
Photo of طقس السبت: زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت: زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-24 / 09:08
Photo of أكادير : زيارة وهمية لـ ” لفتيت ” تربك سلطات المدينة

أكادير : زيارة وهمية لـ ” لفتيت ” تربك…

2022-09-23 / 23:33
Photo of ” الهاكا ” تتولى رئاسة شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال 

” الهاكا ” تتولى رئاسة شبكة الهيئات الإفريقية لتقنين…

2022-09-23 / 22:06
Photo of صحيفة ..تعاون الجزائر في مجال الهجرة انخفض لأسباب سياسية.

صحيفة ..تعاون الجزائر في مجال الهجرة انخفض لأسباب سياسية.

2022-09-23 / 21:35
Photo of “نقابة ” تدعو الحكومة لوقف نزيف القدرة الشرائية

“نقابة ” تدعو الحكومة لوقف نزيف القدرة الشرائية

2022-09-23 / 20:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق