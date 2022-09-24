فلاديمير بوتين

بوتين يعلن منح الجنسية الروسية للأجانب الذين يخدمون في الجيش الروسي

2022-09-24 / 15:02
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هبة بريس - وكالات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما ينص على إجراءات مبسطة للحصول على الجنسية الروسية للأجانب الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل.

وذكر الكرملين، في بيان أن بوتين وقع على قانون ينص على أن “الأجانب الذين وقعوا عقدا عسكريا لمدة عام على الأقل، سيكونون قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة وبدون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا”.
كما ينص القانون على إمكانية إبرام عقد الخدمة العسكرية مع الأجانب لمدة عام واحد، في السابق كان الحد الأدنى لمدة هذا العقد خمس سنوات.

وسيكون هؤلاء قادرين على التقدم للحصول على الجنسية الروسية دون تصريح إقامة وبدون إقامة دائمة لمدة خمس سنوات في روسيا.

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تعليق واحد

  1. لكي بوضعوا في الصفوف الامامية
    بماذا ستنفعهم الجنسية وهم في القبر

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