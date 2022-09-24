ليونيل ميسي

لاعب بدور ثانوي.. برشلونة يدرس كيفية إعادة ميسي

2022-09-24 / 14:21
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هبة بريس - وكالات

قالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن نادي برشلونة يدرس كيفية إعادة بناء علاقته مع ليونيل ميسي (35 عامًا)، وهي إحدى القضايا المعلقة التي يريد خوان لابورتا رئيس النادي علاجها عاجلًا وليس آجلًا.

وفي الوقت الحالي يحلل النادي داخليًا كيف يمكن توضيح أن ميسي وبرشلونة يلتقيان مرة أخرى بطريقة مرضية، بعد الخلاف، العام الماضي، عندما أخبر النادي الأرجنتيني أنه لا يمكنه تجديد العقد، مما أدى إلى رحيله.

ويمكن أن تتخذ هذه العلاقة الجديدة أشكالًا مختلفة: من تنظيم التكريم العظيم الذي يستحقه ميسي لمسيرته وعرضه ليكون سفيرًا للعالم، وحتى محاولة التوقيع معه، في صيف العام 2023، عندما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان.

ويمر هذا من خلال إقناع ميسي بالعودة كلاعب، ولكن يجب أولًا تحليل بالتفصيل ما إذا كانت العملية قابلة للتطبيق.

ولكي يتم ذلك، يجب أن تكون هناك مساحة كافية لتوفير الرواتب، ومن الضروري أيضًا تحليل مدى ملاءمتها على مستوى القيادة التكتيكي والداخلي.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم تحليل كل من تكلفة العملية وما ستبلغ عنه على مستويي التسويق والترويج، وسيرحب تشافي بعودة ميسي.

ويركز ميسي، الموسم الحالي، على باريس سان جيرمان، ويستعد لكأس العالم خاصة بالنسبة له، لكنه لم يستبعد العودة عندما طرح برشلونة القضية على الطاولة ولا يمكن لأحد الهروب من حقيقة أن لديه صداقة جيدة مع تشافي.

ومع ذلك، قبل التفكير في الفرضيات، يريد ميسي أن يرى كيف يسير الموسم مع ناديه، وكيف يسير في كأس العالم، وما هي الأبواب التي ستفتح له عندما يقترب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

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