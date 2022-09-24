درك جرسيف يحقق في سرقة 16 لوح طاقة شمسية ومحولين

هبة بريس - جرسيف

علمت هبة بريس أن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بجرسيف فتحت تحقيقا معمقا حول اختفاء محولين و ألواح للطاقة الشمسية من ضيعتين فلاحتين بدوار ولاد الدراوي بجماعة هوارة ولاد رحو.

ورجحت المصادر ذاتها أن تكون عصابة متخصصة وراء سرقة ألواح الطاقة الشمسية ليلا، حيث استغلت وقت دخول الناس لمنازلهم ونفذوا سرقتهم وفروا إلى وجهة مجهولة.

واقعة سرقة اللوحات بإقليم جرسيف، استنفرت عناصر الدرك الملكي، حيث حلت بالدوار المذكور و فتحت تحقيقا بأمر من القيادة الإقليمية للكشف عن ملابسات هذه السرقة وإيقاف المتورطين .

و تجدر الإشارة أن مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بجرسيف،قد تمكنت الاسبوع الماضي من تفكيك عصابة إجرامية تنشط في سرقة ألواح الطاقة الشمسية، بعد إيقاف خمسة أشخاص يتعاطون للنشاط المذكور، حيث تم الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية التي أصبحت تشغل بال الفلاحين بالاقليم.

فيما بقي البحث جاريا في حق باقي أفراد شبكات أخرى.

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