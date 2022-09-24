من الإعلام إلى الإخراج …رشيد العلالي يحظى بإشادة النقاد

2022-09-24 / 13:27
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نجلاء مزيان

حظي عمل “السالبة” في أول عرض له ضمن فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته الثانية والعشرين، -حظي- بتفاعل كبير من طرف الجمهور بالإضافة إلى إشادة النقاد و كذا المخرج الكبير محمد عبد الرحمان التازي.

و في سياق متصل، أعرب مخرج الفيلم القصير رشيد العلالي خلال حوار خاص مع جريدة هبة بريس الالكترونية، عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلمه، مشيرا أن موضوع “الاتجار بالبشر” هو من عمق المجتمع المغربي.

و أضاف ذات المتحدث أن فيلم السالبة هو من إنتاجه الخاص، إذ تعالج قصته موضوع البيدوفيليا و استغلال الأطفال و ممارسة القوة عليهم و ترهيبهم.

و أكد العلالي أنه بصدد التحضير لفيلم طويل من إخراجه، مؤكدا أنه مع فكرة ولوجه لعالم التمثيل غير أنه ينتظر الدور المناسب الذي سيضيف لمسيرته الفنية.

و يشار أن فيلم السالبة ينافس بقوة على جائزة المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في صنف الافلام القصيرة، و هو من بطولة الفنانة راوية و إخراج رشيد العلالي.

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‫13 تعليقات

  1. هذا الشخص تافه له برنامج تافه في قناة تافهه لإنتاج جيل تافه حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

  2. نتمنى له التوفيق والمزيد من العطاء في مجال السينما الشاب رشيد العلالي الذي اعطى بصمة رائعة جدا في برناماجه الناجح ( رشيد شو .)

  3. ستكون خطوة إيجابية ومقبولة لدى الاعلام التلفزيوني المغربي باتجاه رشيد العلالي في مجال الإخراج ..

  4. ستكون تجربة جديدة ورئية مستقبلية في مساره المهني وله التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات من أجل الإستفادة من أفلامه وبالاخص الأفلام السينمائية القصيرة التي يدور مواضيعها حول قصص واقعية في المجتمع المغربي..

  5. نتمنى أن يتطرق إلى أفلام تهم الشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا وهم لازالون عاطلون عن العمل وكذا أفلام تخص بالقاصرات والتحرش وووووو وووووووو وغيرها من المواضيع التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً وهذا ما نرجوه من المخرج الجديد رشيد العلالي..

  6. بعد نجاحه في برنامج رشيد شو الذي هز الرأي العام هاهو الآن يأخذ تجربة جديدة في الإخراج فهو إعلامي كبير يحب التحديات فنفتخر به .

  7. نتمنى له التوفيق في مسيرته الإعلامية ولنا كل الثقة سيتوقف باذن الله في هذه التجربة ..

  8. أكيد أنه كانت له تجربه في مجال التمثيل منذ صغره وهذا ما جعله يميل إلى الإخراج ….

  9. أصلا كان يشتغل في بعض الأعمال الكوميدية في سكتشات مضحكة جدا وكان يمتاز بالشغف وهذا ما يجعله ينجح في مسيرته الإعلامية في التمثيل والاخراج…

  10. رشيد العلالي إعلامي بالمستوى المطلوب حيث أعطى الكثير ولازال يعطي نتائج مهمة وجيدة في مجال الإعلام..

  11. يقدم برنامج رشيد شو برنامج تافه دون المستوى وكيف يعقل ينتقل الى مجال الإخراج هههههههههههه.

  12. يخوض تجربة الإخراج رشيد العلالي أظن أنها خطوة إيجابية بالنسبة له هههههههههههه.

  13. يقال المثل المغربي (من لحمارة لطايرة) أي يارشيد العلالي من التنشيط التلفزيوني إلى الإخراج هههههههههههه.

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