من الإعلام إلى الإخراج …رشيد العلالي يحظى بإشادة النقاد

نجلاء مزيان

حظي عمل “السالبة” في أول عرض له ضمن فعاليات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته الثانية والعشرين، -حظي- بتفاعل كبير من طرف الجمهور بالإضافة إلى إشادة النقاد و كذا المخرج الكبير محمد عبد الرحمان التازي.

و في سياق متصل، أعرب مخرج الفيلم القصير رشيد العلالي خلال حوار خاص مع جريدة هبة بريس الالكترونية، عن سعادته الكبيرة بتحقيق حلمه، مشيرا أن موضوع “الاتجار بالبشر” هو من عمق المجتمع المغربي.

و أضاف ذات المتحدث أن فيلم السالبة هو من إنتاجه الخاص، إذ تعالج قصته موضوع البيدوفيليا و استغلال الأطفال و ممارسة القوة عليهم و ترهيبهم.

و أكد العلالي أنه بصدد التحضير لفيلم طويل من إخراجه، مؤكدا أنه مع فكرة ولوجه لعالم التمثيل غير أنه ينتظر الدور المناسب الذي سيضيف لمسيرته الفنية.

و يشار أن فيلم السالبة ينافس بقوة على جائزة المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في صنف الافلام القصيرة، و هو من بطولة الفنانة راوية و إخراج رشيد العلالي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0