بحضور بوريطة وهلال.. أخنوش يجتمع ونظيره الهولندي

2022-09-24 / 11:16
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هبة بريس - الرباط

اجتمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الجمعة، بنيويورك، بنظيره الهولندي.

وقال أخنوش في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “على هامش حضوري أشغال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، التقيت بمعية السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج و السيد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، بالسيد مارك روته، رئيس الوزراء الهولندي.”

وشكل اللقاء مناسبة لتثمين العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، وللتأكيد على ضرورة تقوية الشراكة على جميع الأصعدة، بين المملكتين، المغربية والهولندية.

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