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الشغب الرياضي يجر 5 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2022-09-24 / 10:45
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن البرنوصي بولاية أمن الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة 23 شتنبر الجاري، من توقيف خمسة أشخاص محسوبين على فصيلين لمشجعي نادي كرة القدم، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال الشغب الرياضي وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم مجموعة من الأشخاص المحسوبين على فصيلين متنافسين يشجعان نادي لكرة القدم بمدينة الدار البيضاء، على تبادل العنف وإلحاق خسائر مادية باثنى عشر سيارة خاصة بحي السلام بمنطقة أمن البرنوصي، وذلك بسبب خلافات مرتبطة بتشجيع ناديهم الرياضي.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز دراجة نارية وكمية من مخدر الشيرا، علاوة على ثلاث شهب اصطناعية، بالإضافة إلى سلاح أبيض من الحجم الكبير يشتبه في استخدامه في أعمال الشغب وإلحاق خسائر مادية بالسيارات التي كانت مركونة بالشارع العام.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما لا زالت التدخلات الميدانية وعمليات التشخيص متواصلة بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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