في الصورة جون بايدن

بايدن: لن نعترف أبدا بضم روسيا للأراضي الأوكرانية

2022-09-24 / 10:10
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هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن “استفتاءات روسيا صورية وذريعة باطلة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكد أن الولايات المتحدة تقف مع شركائها في جميع أنحاء العالم ومع كل دولة تحترم المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة في رفض أي نتائج ملفقة ستعلنها روسيا.

وشدد على أن واشنطن ستستمر في دعم الشعب الأوكراني وتزويده بالمساعدة الأمنية لمساعدته على الدفاع عن نفسه.

جدير بالذكر أن التصويت في الاستفتاء على انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا قد انطلق صباح الجمعة 23 سبتمبر، ومن المقرر أن يستمر 5 أيام حتى الـ27 من الشهر الجاري.

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‫8 تعليقات

  3. الاوضاع بين القوى العالمية تتصارع من اجل احتلال المراتب الاولى عالميا ..

  5. روسيا تهدد بالنووي لضم اراضي اكرانيا امريكا تقر بعدم الاعتراف بذالك …

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