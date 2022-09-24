بوريطة يتباحث في نيويورك مع نظيرته الجمايكية
هبة بريس
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نيويورك، مباحثات مع نظيرته من جامايكا، كامينا جونسون سميث.
جرى هذا اللقاء، بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.
وانعقد هذا اللقاء على هامش المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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10 تعليقات
اللهم احفظ الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
السفارات الافريقية والاجنبية تتزايد في المغرب والدليل واضح..
المغرب حليف جميع الدول وبدون استثناء له علاقات قوية ..
السيد ناصر بوريطة من بين رجالات الدولة الذين يعتمد عليهم ..
المغرب في صحرائه والصحراء مغربية وتبقى مغربية..
وزير الخارجية له غيرة على بلده يشتغل بحزم ودقة ويعالج قضايا المغاربة المقيمين بالخارج..
وفقكم الله لما فيه من خير للبلاد والعباد..
على السيد ناصر بوريطة تفقد القنصليات من اجل تعزيز وتقوية الوجود المغربي في الدول الاخرى..
شكرا لكم السيد الوزير على تفانيكم ..
على جميع المسؤولين التحرك والعمل ..