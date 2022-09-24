ناصر بوريطة

بوريطة يتباحث في نيويورك مع نظيرته الجمايكية

2022-09-24 / 09:51
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نيويورك، مباحثات مع نظيرته من جامايكا، كامينا جونسون سميث.

جرى هذا اللقاء، بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

وانعقد هذا اللقاء على هامش المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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‫10 تعليقات

  1. اللهم احفظ الدبلوماسية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..

  6. وزير الخارجية له غيرة على بلده يشتغل بحزم ودقة ويعالج قضايا المغاربة المقيمين بالخارج..

  8. على السيد ناصر بوريطة تفقد القنصليات من اجل تعزيز وتقوية الوجود المغربي في الدول الاخرى..

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