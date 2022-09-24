بوريطة يتباحث في نيويورك مع نظيرته الجمايكية

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في نيويورك، مباحثات مع نظيرته من جامايكا، كامينا جونسون سميث.

جرى هذا اللقاء، بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال.

وانعقد هذا اللقاء على هامش المناقشة العامة خلال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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